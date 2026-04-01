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大谷翔平二刀流本季首秀　飆近160公里！6局無失分奪勝投資格

▲大谷翔平。圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇二刀流球星大谷翔平31日迎來本季初登板，於主場對戰守護者擔任「第一棒、投手」先發，投滿6局僅被敲1安打、無失分，送出6次三振，成功拿下勝投資格，展現壓制力。

此役大谷用球數87球，最快球速達99.2英里（約159.6公里）。即使比賽過程遇上洛杉磯罕見大雨，仍維持穩定節奏。6局上在2出局後對曼札多（Kyle Manzardo）投出觸身球，總教練羅伯斯（Dave Roberts）隨即上場要求整理投手丘，短暫中斷後，大谷續投並以橫掃球讓霍斯金斯（Rhys Hoskins）揮空三振，完成該局投球。

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開局大谷展現壓制力，1局讓關（Steven Kwan）、德勞特（Chase DeLauter）與拉米瑞茲（José Ramírez）三上三下；2局更連續飆出2次三振，輕鬆解決打線。3局雖一度遭強襲球擊中手套並出現保送，形成一、二壘危機，但他冷靜應對，並透過ABS挑戰改判好球後，再以曲球三振化解危機。

4局大谷再度成功使用ABS挑戰改判好球，不過仍被霍斯金斯敲出左外野線二壘安打，這也是全場唯一被擊出的安打，但最終仍守住無失分。5局則發生觸身球意外，96.4英里速球擊中馬丁尼茲（Angel Martínez）左膝，大谷當場露出自責表情並致歉，所幸未擴大失分。

大谷本季為了調整投手狀態，在世界棒球經典賽（WBC）期間未登板投球，專心擔任打者。直到賽後才開始進行實戰投球，並在開幕前熱身賽繳出不錯內容，逐步找回節奏。

此戰將挑戰大聯盟生涯第40勝，道奇打線在4局下帕黑斯（Andy Pages）適時安打攻下1分，6局下蒙西（Max Muncy）陽春砲，6局結束道奇2比0領先。打擊表現方面，大谷翔平前三打席1打數無安打，兩次保送。

關鍵字： 大谷翔平道奇守護者二刀流MLB

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