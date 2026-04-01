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重磅卡司！悍將音樂節CNBLUE、孝琳、QWER登大巨蛋還推聯名球衣

▲5月30日孝琳賽後開唱、5月30日賽後QWER開唱、5月31日CNBLUE賽後開唱。（圖／富邦悍將提供）

▲5月31日CNBLUE賽後開唱。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／綜合報導

富邦悍將年度主題日「G!POP 流行音樂節」卡司正式公布！5月30日將由韓國人氣女團QWER與「夏日女王」孝琳接力開唱，31日則由韓國搖滾樂團CNBLUE壓軸登場，三大韓流重量級卡司齊聚臺北大巨蛋，準備掀起音浪與應援聲的雙重熱潮。

本次「G!POP 流行音樂節」將於5月30日、31日登場，30日由主打青春活力風格的QWER率先點燃舞台。該團由知名創作者Kim Egg企劃，成員包括Chodan、Magenta、Hina與主唱Siyeon，自出道以來以樂團形式在韓國樂壇迅速竄紅，〈Discord〉、〈T.B.H〉等作品皆創下亮眼成績。去年QWER曾兩度造訪悍將主場參與活動，今年將以完整陣容登場，彌補隊長Chodan去年因傷缺席的遺憾。

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▲5月30日孝琳賽後開唱、5月30日賽後QWER開唱、5月31日CNBLUE賽後開唱。（圖／富邦悍將提供）

▲5月30日賽後QWER開唱。（圖／富邦悍將提供）

值得一提的是，QWER已預告將於4月27日回歸樂壇，這次來台演出也備受期待。此外，富邦悍將更與QWER推出聯名球衣、鑰匙圈與方巾等周邊商品，讓球迷在賽後演出中一起大聲應援「좋아해」，感受現場熱情。

同日登場的還有實力派歌姬孝琳，她曾為女團SISTAR隊長與主唱，以渾厚磁性嗓音與舞台爆發力聞名，擁有「韓國碧昂絲」稱號。無論舞曲或抒情曲皆能駕馭，屆時將以強大舞台魅力，為大巨蛋帶來視覺與聽覺兼具的震撼演出。

5月31日壓軸登場的CNBLUE，由主唱鄭容和、鼓手姜敏赫及貝斯手李正信組成，出道以來以〈孤獨的人〉、〈I'm Sorry〉、〈Can't Stop〉等多首熱門歌曲奠定人氣地位。近期更以世界巡演《3LOGY》展現成熟音樂實力。值得一提的是，CNBLUE成員本身也是棒球迷，曾為韓籍投手柳賢振創作歌曲〈Ryu Can Do It〉，鼓手姜敏赫近年更擔任MLB Korea評論員。

本次CNBLUE將帶來長達1小時的專場級演出，打造宛如演唱會等級的現場體驗。球團同時推出聯名球衣、托特包及紀念毛巾等限量商品，讓球迷不僅能聽音樂，更能收藏專屬紀念。

富邦悍將球團表示，今年「G!POP 流行音樂節」以歷年最高規格籌備，從表演陣容到聯名周邊都全面升級，期望帶給球迷最難忘的觀賽與娛樂體驗。相關售票資訊預計將於4月下旬公布，球迷可持續關注官方公告。

▲5月30日孝琳賽後開唱、5月30日賽後QWER開唱、5月31日CNBLUE賽後開唱。（圖／富邦悍將提供）

▲5月30日孝琳賽後開唱。（圖／富邦悍將提供）

關鍵字： 標籤:韓流富邦悍將CNBLUE孝琳QWER

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