飆159公里仍輸球！千賀滉大9K悲情開季　大都會遭完封

▲千賀滉大。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大都會日籍投手千賀滉大1日（台灣時間）迎來本季初登板，客場對戰紅雀繳出6局失2分好投，送出9次三振，最快球速飆到99.2英里（約159.6公里），展現壓制力。不過打線全場遭完封，最終球隊以0比3吞敗，千賀承擔敗投。

千賀此役開局略有波動，首局被敲安又投出保送，形成一、二壘危機，不過面對對手短打企圖冷靜處理，成功在三壘封殺跑者，隨後再製造飛球出局，順利化解失分危機。

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第2局千賀展現火球威力，幾乎以直球壓制對手，最快球速達99.2英里，連續讓3名打者揮空三振，氣勢十足。第3局則遭遇亂流，被敲3支安打失掉2分，不過隨即回穩，沒有再讓對手擴大比分。

千賀此戰投滿6局、用球數達92球，仍能維持98英里的球速，體力與球威兼具。6局更是讓3名打者全部吞K，整體內容相當亮眼。這是千賀自去年6月對洛磯以來，再度投滿6局，同時也是自2024年7月對勇士之戰後，再度單場送出9次三振。

回顧上季，千賀開季前12場先發防禦率僅1.59，一度高居聯盟第一，但之後因右大腿後側拉傷影響，狀態下滑。雖然入選明星賽卻未能登板，復出後防禦率高達6.90，甚至一度被下放3A。

本季開打前，千賀一度被認為能否擠進先發輪值仍有變數，不過他在春訓3場出賽投9又2/3局僅失2分，成功搶下第5號先發位置。雖然開季首戰未能拿下勝投，但整體表現已展現回穩跡象。