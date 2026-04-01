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讓一追三大逆轉擊潰對手　林昀儒分組第一闖進世界盃16強

▲台灣桌球一哥林昀儒挺進16強。（圖／翻攝自ITTF官網）

▲台灣桌球一哥林昀儒挺進16強。（圖／翻攝自ITTF官網）

記者蔡厚瑄／綜合報導

台灣桌球一哥「沉默刺客」林昀儒，1日迎來2026年澳門世界盃桌球賽男單小組賽最終戰，面對世界排名32的埃及選手阿薩爾（Omar Assar），再以2比11丟掉第一局的情況下，以11比7、11比6、11比8連下三城，耗時不到35分鐘，就以3比1擊敗阿薩爾，確定以分組第一、闖進淘汰賽，這也是他繼2024年之後再度闖進16強。

世界排名第7的林昀儒，前役直落三擊敗非洲盃男單亞軍、來自阿爾及利亞的布魯薩（Mehdi Bouloussa），小組賽最終戰則是交手同樣也擊敗布魯薩的埃及選手阿薩爾，過去雙方沒有國際賽交手紀錄。

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首局開打林昀儒明顯沒進入狀況，開賽就遭阿薩爾拉出一波4比0猛攻，好不容易拿下1分替自己止血，但阿薩爾馬上回敬7比1攻勢，火速以11比2搶下首局。

次局阿薩爾開局取得2比0領先，林昀儒馬上回敬5比0攻勢逆轉超前，阿薩爾隨後雖然追成7比7平手，不過這次小林很快就回穩，再連拿4分，以11比7扳回一城。

第3局小林從開賽就取得領先，再取得3分領先後雖然又遭阿薩爾扳平，但小林也沒有慌亂，再拉出6比1攻勢，以11比6在下一城，也率先聽牌。關鍵第4局，小林開賽取得2比0領先，但接下來卻遭遇亂流，雙方從2比2一路激戰到8比8，關鍵時刻小林回穩，連拿3分後，以11比8勝出，逆轉擊敗阿薩爾，也分組第一挺進淘汰賽。

關鍵字： 林昀儒桌球澳門世界盃逆轉勝淘汰賽

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