藍鳥薛澤41歲仍猛！6局失1分寫里程碑　球速仍飆153公里

▲薛澤（Max Scherzer）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

薛澤（Max Scherzer）在2026年球季首度先發登板，就為藍鳥帶來信心。這位41歲老將在主場對戰洛磯繳出6局失1分的穩定內容，不僅展現壓制力，也寫下隊史近年罕見的長局數紀錄。

外界原本認為他在3月初與藍鳥續約後仍需時間調整，但他在春訓就繳出13.2局無失分、9次三振的內容，狀態調整迅速，也延續到例行賽首戰。

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薛澤主投6局僅被敲4安打、失1分，送出4次三振，成功壓制對手，率隊以5比1擊敗對手。他也成為自迪奇（R.A. Dickey）之後，藍鳥最年長投滿至少6局的投手，再添里程碑。

此役薛澤直球使用37球，最快達95.1英里（約153公里），平均球速93.4英里（約150公里），即使在比賽後段仍維持強勁球威，展現優異續航力。

回顧上季，薛澤在2025年防禦率為5.19，且自8月25日後未再投滿6局，一度讓外界對其狀態產生疑慮。不過2026年開季的強勢表現，讓藍鳥球迷重新燃起期待。

目前藍鳥先發輪值仍存在變數，包括比伯（Shane Bieber）與菊池雄星仍在調整，而龐塞（Cody Ponce）則因ACL傷勢缺陣，使球隊更加仰賴薛澤的經驗與穩定性。薛澤的精彩先發，替球隊注入一劑強心針，也為4月賽程開出好彩頭。