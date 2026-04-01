9.6億簽前韓職MVP！龐塞首戰就傷　藍鳥輪值受重擊

▲多倫多藍鳥投手龐塞（Cody Ponce）。（圖／達志影像／美聯社）



記者楊舒帆／綜合報導

多倫多藍鳥投手龐塞（Cody Ponce）確診右膝前十字韌帶（ACL）扭傷，將缺席一段時間，儘管本季回歸尚未完全排除，但對球隊輪值無疑是一大打擊。

龐塞是在31日（台灣時間）對科羅拉多洛磯一戰中受傷，當時他在防守過程中傷到右膝，隨後提前退場。初步檢查顯示為ACL扭傷，球隊仍在等待MRI進一步確認是否有撕裂情形，並評估是否需要動手術。

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藍鳥已在隔日將他放入15天傷兵名單。藍鳥總教練施奈德（John Schneider）透露，「他當然很沮喪，但心態還算不錯，我真的替他感到難過，這是他回到大聯盟的第一場比賽，卻遇到這樣的狀況。」

龐塞此戰受傷格外令人不捨，因為他歷經日本、韓國等海外聯盟洗禮，去年獲韓職MVP殊榮，成功重返大聯盟，並與藍鳥簽下3年3000萬美元（約新台幣9.6億元）合約，被視為先發輪值的重要戰力之一。

球團預計在24小時內取得完整診斷與治療方案。對於是否能在本季復出，施奈德表示，「在所有醫療意見出來前，我們仍保留這個可能性，或許還有一點機會。」

目前藍鳥輪值已有多名投手進入傷兵名單，龐塞受傷後，球隊勢必得尋求替代人選，暫時以深度投手填補空缺，避免對既有先發造成更大負擔。