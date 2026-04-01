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PK大戰不敵波赫　四冠義大利連三屆無緣世界盃正賽、寫尷尬歷史紀錄　

▲義大利PK大戰落敗，連三屆無緣世界盃正賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利PK大戰落敗，連三屆無緣世界盃正賽。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

2026年世界盃歐洲區預選賽附加賽決賽於台灣時間1日凌晨登場，四屆世界盃冠軍義大利在客場挑戰世界排名第66的波士尼亞與赫塞哥維納，雙方在120分鐘內戰成1比1平手，但隨後的PK大戰，義大利卻兩度失手，最終以1比4（總比分2比5）落敗。這不僅是義大利隊史首度連續3屆無緣世界盃正賽，也代表這支歐洲傳統強權自2006年奪冠後，將面臨至少長達16年無法參與世界盃淘汰賽的黑暗時刻。

開局義大利展現強烈進攻慾望。第15分鐘，雷特吉（Mateo Retegui）在前場逼搶導致對手傳球失誤，巴雷拉（Nicolò Barella）得球後迅速助攻基恩（Moise Kean），後者在大禁區弧頂推射破門，幫助義大利取得1比0領先。基恩也達成連續6場國家隊比賽進球的傲人紀錄。

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▲義大利基恩（Moise Kean）。（圖／達志影像／美聯社）

▲義大利基恩（Moise Kean）。（圖／達志影像／美聯社）

然而，戰局在第41分鐘卻出現轉折，義大利後衛巴斯托尼（Alessandro Bastoni）在防守梅米奇（Amar Memic）時，因作為最後一名防守球員破壞了明顯得分機會，被裁判直接出示紅牌罰下，陷入「10打11」劣勢，義大利隨即陷入苦戰。

進入下半場，波赫憑藉人數優勢展開圍攻。第79分鐘，波赫傳奇射手哲科（Edin Dzeko）近距離頭球被義大利門將多納魯馬（Gianluigi Donnarumma）奮力擋出，但隨後的混戰中，塔巴科維奇（Haris Tabakovic）補射破門，將比分追成1比1。

▲波赫塔巴科維奇（Haris Tabakovic）幫助球隊追平。（圖／達志影像／美聯社）

▲波赫塔巴科維奇（Haris Tabakovic）幫助球隊追平。（圖／達志影像／美聯社）

雙方在加時賽均未能改寫比分，比賽進入殘酷的點球大戰，義大利第1位操刀的埃斯波西托（Francesco Esposito）意外踢飛，第3位出場的克里斯丹特（Bryan Cristante）則擊中橫樑。反觀波赫隊4球全中，最終波赫在主場球迷的瘋狂慶祝中，奪下2026年美加墨世界盃的參賽席位，而義大利則是再度提前出局，也成為史上第一支連三屆無緣會內賽的冠軍球隊。

▲波赫闖入世界盃會內賽。（圖／達志影像／美聯社）

▲波赫闖入世界盃會內賽。（圖／達志影像／美聯社）

「難以消化，」義大利總教練加圖索（Gennaro Gattuso）說道。他感謝球員的努力，並認為他們應得更好的結果。「即便在今天，他們展現出的鬥志仍讓我驚訝。但我們在談論的是義大利第無數次無法參加世界盃，對此我個人感到非常抱歉。」

波赫主帥巴巴雷茨（Sergej Barbarez）則對子弟兵讚譽有加：「這些男孩很有個性，我們知道他們會讓我們感到自豪。這些年輕球員帶著殘酷的冷靜走上球場，實至名歸地奪下了席位。」

義大利後衛史賓納索拉（Leonardo Spinazzola）則含淚指出，這對全國都是巨大的失望：「義大利的孩子們將看到又一屆沒有義大利的世界盃，我仍然不敢相信我們就這樣出局了。」

關鍵字： 足球義大利波士尼亞世界盃附加賽淘汰賽

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