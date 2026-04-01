大谷登板日打擊受影響？羅伯斯保守評估打序「首打席確實困難」

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）1日（台灣時間）談到大谷翔平本季以「第一棒、投手兼DH」二刀流出賽的安排，坦言首打席確實存在難度，甚至被外界質疑可能成為「類放棄打席」，但是否為此調整整體打線，「是一個很困難的問題」。

羅伯斯指出，大谷在主場登板時，往往投完首局就要立刻上場打擊，「從投手丘下來馬上進入打席，節奏非常緊湊，確實不容易」，不過他也強調，還不至於稱為真正的「放棄打席」。

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外界擔憂大谷在投球日或隔日打擊表現可能下滑，但羅伯斯仍持正面態度，「就算有人說他登板日打不好，他下一場也可能敲出3支全壘打」，直言大谷就是如此特別的選手。

回顧去年季後賽對密爾瓦基釀酒人的國聯冠軍賽第4戰中，他繳出投到7局途中無失分、並敲出3支全壘打的表現，被稱為「傳說的一天」，再次在棒球史上留下紀錄。

對於是否調整打序，羅伯斯表示自己傾向保守，「我是比較謹慎的類型，不會輕易改變」，將先觀察幾場比賽，包括登板日與隔天的打擊表現，再決定是否進一步調整。他表示，「是否要為了那一個打席而去重組整條打線，是一個很困難的問題。」

此外，他也提到二刀流的運用仍會持續評估，「如果條件允許會考慮」，並認為若隔天沒有比賽，對於安排大谷投打兼任會更理想。