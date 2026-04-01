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二刀流拚賽揚？羅伯斯點名大谷翔平：如果有人能做到，那就是他

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平本季將以投打二刀流挑戰生涯首座賽揚獎，洛杉磯道奇總教練戴夫·羅伯斯直言「乍看之下不太現實」，但也強調「如果有人能做到，那就是他」，對這位二刀流巨星寄予高度期待。

羅伯斯在賽前受訪表示，大谷是一名意志力極強的球員，「只要是他決定要做的事，就會想辦法完成」，不僅打算以投手身分撐完整季，也希望在指定打擊位置維持出賽，「他不想休息，同時還被要求持續繳出成績」。

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談到去年動刀復出與今年的差異，羅伯斯指出，大谷目前最大進步在於變化球，「去年速球控球已經很好，但變化球還在發展中，現在已經調整到相當好的狀態」，包括滑球等球種都能依情況調整變化幅度。

對於外界關注他在DH與投手雙重角色下競逐賽揚獎的可能性，羅伯斯表示，「一邊維持DH的高產出，一邊挑戰賽揚獎，確實聽起來不太現實，但如果有球員能做到，那就是大谷。」他也認為，大谷有機會成為首位達成此壯舉的日本投手。

不過羅伯斯也強調，最重要的仍是健康，「只要能保持健康並持續登板，這個目標就具備現實性。」

他最後補充，大谷雖然已被視為史上最偉大的球員之一，但內心仍渴望更進一步，「他不只想當一名優秀的棒球選手，更想成為頂尖投手，在登板時，他完全以投手身分在思考。」

關鍵字： 大谷翔平賽揚獎二刀流變化球道奇

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