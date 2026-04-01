來台追夢曾被家人反對！悍將阿部雄大重啟職棒夢：首要目標升一軍

▲阿部雄大。（圖／記者楊舒帆攝）

記者楊舒帆／綜合報導

今季加盟台灣職棒（CPBL）富邦悍將的日籍左投阿部雄大，為了圓夢毅然離開日本社會人名門ENEOS，踏上旅台職棒之路。他近日接受日媒《Full Count》訪問時坦言，當初決定赴台發展曾遭家人「強烈反對」，但心中對職棒舞台的渴望，讓他最終選擇放手一搏，重新出發。

阿部雄大出身山形酒田南高校，畢業後進入ENEOS效力長達7年，從新人年起便有一軍登板機會，期間雖受到傷勢影響，仍持續調整投球機制、提升球速，逐步累積實力。然而多年來始終未能在日本職棒（NPB）選秀中被指名，成為他心中最大的遺憾。

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「其實一直都很想進職棒，但這幾年都沒有被選上……」阿部坦言，第6年結束時一度相當低落，不過在身邊人的鼓勵下，他仍告訴自己「再拚1年」。就在此時，他收到來自台灣球團的邀約，「被找上的那一刻，還是很想在職業舞台打球。」即使遠赴異國，他也沒有猶豫。

對台灣的印象，阿部過去僅停留在高中畢業旅行，「沒想過自己會來台灣打球。」他笑說，當時對飲食不太習慣，但現在已能適應，「現在什麼都很好吃。」面對語言隔閡，他也保持開放態度，「大家都會教我，希望在生活中慢慢學會。」

不過，為了追夢離開穩定的大企業環境，家人一開始並不支持。「我跟他們說『我要去了』，結果被強烈反對。」他苦笑回憶，但最終家人仍選擇尊重他的決定，「反正你都決定了吧。」成為他背後的力量。對於外界認為放棄穩定工作風險極高，他則看得淡然，「在台灣也有薪水，其實沒有想那麼多。」他也透露，當時在ENEOS已萌生轉換環境的念頭，「原本想再打個3年差不多，但還是更想挑戰新的舞台。」

實際對上台灣打者後，阿部也感受到不同層級的壓力，「只要球稍微投甜一點，就會被打出去。」他認為聯盟競爭力不容小覷。本季從二軍出發的他，首要目標就是升上一軍，「只要把過去累積的東西發揮出來，結果自然會跟著來。」未來將以直球與指叉球為主軸，爭取教練團信任。

儘管最終目標仍是挑戰NPB舞台，但阿部強調，當下最重要的是替球隊做出貢獻，「這一點從ENEOS時期就沒有改變。」面對首次海外生活與台灣炎熱氣候，他也早已做好心理準備。

值得一提的是，原本最反對他赴台的母親，如今態度也出現轉變，「還說要去辦護照。」從反對到支持，成為他追夢路上的最大後盾。27歲的阿部雄大在異國重新出發，每一次登板，都是朝著職棒夢想更靠近的一步。