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陳柏良、黃秋霖受傷送醫　資格賽中華隊輸6場收官澳洲新主帥仍對一點自豪

▲中華男足總教練羅斯（Matt Ross）、球員游耀興出席賽後記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

▲中華男足總教練羅斯（Matt Ross）、球員游耀興出席賽後記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

2027年亞洲盃資格賽最終輪今日於台北田徑場迎來收官之戰，中華男足在經歷行政高層與教練團大改組後回到主場進行國際賽首秀，但面對世界排名195的斯里蘭卡，中華男足雖靠游耀興在下半場追回一球，最終仍以1比3不敵對手，小組賽6戰皆墨墊底。更令人憂心的是，隊史傳奇、隊長陳柏良在第39分鐘傷重退場送醫，百場里程碑面臨變數；門將黃秋霖因為頭部撞傷退場送醫。

今日比賽是陳柏良職業生涯第98場國際賽，原預計在主場球迷見證下朝百場大關邁進，不料在上半場第39分鐘，他因一次激烈對抗受傷倒地，隨即由醫護人員抬出場外並緊急送醫，除了隊長傷退，門神黃秋霖在守門過程中與對手強勢爭球，與對方頭部相撞倒地不起。

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當記者在賽後記者會問起受傷兩人最新傷勢，還沒等教練回答，現場足協人員就先以「球員隱私為由」，表示無法透露，隨後總教練羅斯（Matt Ross）被追問陳柏良傷退是否影響其後續國家隊出戰，他則表示目前判斷傷勢是否影響後續計畫仍太早，「希望柏良平安，不要影響他在俱樂部的賽事。」

這是自去年10月前教練黃哲明請辭及足協理事長更迭後，改由澳洲籍羅斯接掌兵符的首場主場賽事，羅斯賽後坦言，兩場比賽各失3球是必須正視的負面數據，他分析，今日後防線4人是首次搭檔，默契尚需磨合，而最大的問題在於「攻轉守」的瞬間轉換。

「防守是全體隊員的責任，我們需要做得更緊密、更緊湊。」羅斯透露，他將針對「防守反擊」的應對進行專項強化，目標鎖定在明年的資格賽，屆時目標只有勝利。

即便結果不盡人意，羅斯教練仍對年輕球員的鬥志感到自豪，他特別用「Fantastic」來形容完成國家隊處女秀的新星蔡孟辰，「他的技巧、體能、天賦以及尋找空間的能力都非常優秀，展現了球隊的新面貌。」

身為中生代的游耀興，在陳柏良退場後承擔起場上溝通重任。他感性表示，球隊正處於換血期，許多年輕球員在場上展現了不怯場的態度，「他們在場上很積極，這也是我們要保持的精神，很感謝他們。」

至於國家隊的後續計畫，羅斯說：「就我所知目前是6月有安排國際友誼賽，我們會在5月底開始集訓，球員們還有幾個月的時間來透過在聯賽出賽調整，希望能在下次比賽，甚至下個世界盃、亞洲盃周期能贏得勝利。」

關鍵字： 中華男足亞洲盃陳柏良資格賽傷病

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