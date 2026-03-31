斯里蘭卡3比1擊沉中華男足　主帥穆泰里曝策略、笑向斯國主席「討合約」

▲斯里蘭卡主帥穆泰里（Abdullah Al Mutairi）與單場MVP尼羅森（Senthurvasan Niloshan）出席賽後記者會。（圖／記者蔡厚瑄攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

2027年亞洲盃資格賽最終輪31日在台北田徑場上演收官戰，世界排名195的斯里蘭卡，終場以3比1再度擊敗中華男足，賽後科威特籍主帥穆泰里（Abdullah Al Mutairi）透露此役的策略非常明確，就是要切斷中華隊陳柏良與安以恩跟其他球員的聯繫，此外他也大讚球隊執行力，還不忘展現幽默表示要在下榻飯店向足協主席「討合約」。

斯里蘭卡這次資格賽透過大幅啟用海外歸化球員如凱利（Garrett Kelly）、席爾瓦（Dillon De Silva）及杜蘭特（Sam Durrant）等人，實力突飛猛進，而本場比賽斯里蘭卡撤換7名先發，其中5人是首度代表國家隊上陣，卻展現出極強的組織性。

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穆泰里在賽後記者會先感性表示，家鄉科威特正處於戰火陰影下，家人過得並不好，這場勝利能讓遠方的家人感到驕傲，他將斯里蘭卡形容為「第二個家」，並對球員的付出表示感謝，對於場上發生的受傷意外，穆泰里也表達了遺憾，強調雙方都是向著球去，希望所有傷員都能盡快康復。

談到此役再度以3比1擊敗中華男足，穆泰里賽後透露戰術核心：「我們的策略非常明確，就是要切斷陳柏良與安以恩跟其他球員的聯繫，因為他們是場上的關鍵，球員們在100分鐘裡都踢得很有企圖心，確實做到了賽前承諾。」

話鋒一轉，這位性格主帥也展現幽默的一面，他不僅要求翻譯要強調自己是全亞洲最帥的總教練「因為只有我有頭髮而已。」目前與斯里蘭卡足協並無正式合約的他，甚至開玩笑說：「今晚我會和主席睡同個房間，要嘛就是跟他簽下合約，要嘛就是讓我回老婆身邊。或許我也有機會來台灣執教，但再等一、兩年吧。」

獲選為單場MVP的尼羅森（Senthurvasan Niloshan）則表示，全隊為了這場比賽集訓整整一周，能在客場進球並贏球感到無比驕傲。他特別提到，看到台北田徑場有許多來自斯里蘭卡與南亞的球迷揮舞國旗，讓他感到非常有動力，「我很感動，能展現出斯里蘭卡足球最好的一面，謝謝所有到場的球迷。」