洪總點名MVP就是他！王柏融「開心打球」謙虛回應：大家都有貢獻

記者王真魚／桃園報導

台鋼雄鷹外野手王柏融今展現關鍵打擊價值，6局適時敲出安打帶有2分打點，率隊3比1逆轉樂天桃猿，拿下本季首勝。賽後獲總教練洪一中點名為單場MVP。他受訪時仍將功勞歸於團隊，強調每個人都有貢獻，「大家都表現很好，投手也投得很好。」

▲王柏融 。（圖／台鋼雄鷹提供）

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談到關鍵打席，王柏融透露當下已設想對方可能換上左投針對左打，「前面有喊過一次暫停，就有這個感覺，自己也有先去預設，做好準備去面對。」

這支安打不僅突破僵局，也為氣氛略顯緊繃的打線注入活水。他直言，「一開始大家比較綁手綁腳，但自從那支安打之後，後面大家的心情就比較放開了。」也期待能藉此帶動全隊，「希望之後大家可以更大膽去做。」

對於打擊機制是否有做修正，王柏融認為關鍵在心理調整，從春訓、熱身賽期間，不少人有給他建議，自己也有多做嘗試，「主要還是心理影響身體，想法改變之後，現在上場就是開心去打球，每個打席都用比較放鬆的心態面對。」

先前因傷未能趕上開季首戰，他表示並不覺得可惜，「最重要是能夠每天穩定出賽，不要打一場又休兩場，反而會更擔心身體狀況。」

此役面對樂天新洋投魔爾曼，王柏融給予肯定，「球威滿好的，現在中職洋投整體水準都不錯，就是盡量去消耗他的球數，想辦法突破。」

洪一中賽後直接點名王柏融為勝利功臣，「今天的MVP就是他，真的很關鍵。」對此王柏融則將榮耀歸功全隊，「謝謝，大家都表現很好，投手群也投得很好，每個人都有貢獻。」