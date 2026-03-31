從台灣出發！U13社區棒球清明連假開戰　冠軍晉級亞洲盃

▲114年WHB魔法師奪冠。（圖／台灣世界少棒聯盟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

由台灣世界少棒聯盟（TLLB）主辦的「115年TLLB CUP U13台灣社區棒球錦標賽（LLB 50/70）」將於4月3日至4月6日在台北市青年公園謝國城紀念棒球場登場。來自全台12個地區聯盟的社區代表隊齊聚一堂，爭奪冠軍榮耀，優勝隊伍將代表台灣，參加6月22日同場地舉行的「世界少棒聯盟（LLB）U13亞洲盃棒球錦標賽」，力拚前進美國世界賽資格。

本賽事邁入第3年舉辦，今年共有46支球隊加盟，分為12個地區聯盟進行，最終產生12支代表隊參與本次選拔賽。TLLB理事長黃英華表示，「TLLB CUP U13是專為社區棒球打造的賽事，從首屆18隊成長至今46隊，顯示台灣社區棒球蓬勃發展。」他也期待代表隊在6月亞洲盃賽事中力抗日韓強敵，爭取前進美國世界賽的機會。

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本屆賽事採用LLB 50/70場地規格，投手距離50英尺、壘包距離70英尺，與過往國內LLB賽事有所不同；參賽年齡為11至13歲，橫跨少棒與次青少棒階段，讓選手能在銜接過程中累積實戰經驗。

華南金控連續3年贊助本賽事，持續推動基層棒球發展。今年適逢「一球圓一夢」基層棒球培育計畫20周年，再度攜手TLLB打造舞台，讓社區球員盡情發揮、提升實力，挑戰國際舞台。

除華南金控外，本屆賽事亦獲得多方單位支持，包括運動部全民運動署、中華棒協、台北市體育局，以及阿華田、茶之魔手、勝昌製藥、奈森克林、八方雲集慈善基金會、MIZUNO、Brett、林業署花蓮分署、木酢達人、好事聯播網等。其中今年首度加入的奈森克林，也透過贊助支持基層體育發展，並在官方粉專提供專屬QR Code，球迷掃碼至官方商城輸入折扣碼，即可免費獲得「水滴將超厚純水柔濕巾90抽」，活動至5月31日止。

此外，林業署花蓮分署與木酢達人連續第2年提供紅檜漂流木製作團體獎牌及個人獎項，並以柳杉木製作個人獎盃，展現森林資源循環再利用的理念，也讓選手珍藏來自台灣森林的榮耀。

本屆賽事以「從台灣出發（Start from Taiwan）」為口號，延續「人人上場、場場轉播」精神，共安排15場比賽全程轉播。除官方粉絲專頁提供觀看連結外，亦可透過Get Win Sport YouTube與Twitch頻道收看完整賽事，並於愛爾達體育台、緯來精采台、東森電視、Hami Video、公視+及四季線上等平台觀賞精彩內容。更多活動資訊可關注官方網站與粉絲專頁。