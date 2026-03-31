鄭浩均6局無失分奪MVP！兄弟止2連敗開胡　親吐WBC心境

▲鄭浩均。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中信兄弟31日與味全龍上演投手戰，鄭浩均繳出6局無失分好投壓制全場，率隊以4比1拿下本季首勝，終止開季2連敗。賽後獲選MVP的他，也首度談及經典賽（WBC）對決日本的心境，直言「和世界差距沒有很遠」，展現決心。

味全龍先發投手鋼龍前5局壓制兄弟打線，僅被敲出2支安打；鄭浩均同樣表現出色，壓制龍隊打線，僅被敲出3支零星安打。比賽在6局下出現變化，高宇杰敲安帶動攻勢，王威晨選到四壞保送，陳俊秀再補上安打形成滿壘。此時鋼龍退場，由林鋅杰接替，對黃韋盛投出保送，擠回第1分；曾頌恩隨後擊出雙殺打，但仍帶有1分打點，宋晟睿再敲三壘安打追加分數，將比數拉開至3比0。

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兄弟8局下再度擴大領先，趁著龍隊開局游擊手失誤攻勢延續，2024年選秀第二輪的李致霖此時控球不穩，接連保送陳俊秀、黃韋盛、曾頌恩形成滿壘。龍隊隨即換上自培出身的王伯洋接替，宋晟睿擊出高飛犧牲打再添1分，隨後王伯洋讓詹子賢擊出高飛球止住失血。

▲宋晟睿。（圖／中信兄弟提供）

9局上味全龍靠著張祐銘、吉力吉撈安打串連攻下1分，所幸江忠城及時回穩，順利守住勝利。

在經典賽（WBC）曾遭日本隊重擊的鄭浩均，回到中職一軍例行賽首戰表現亮眼，主投6局僅被敲3安打，送出5次三振、無失分，拿下勝投。

鄭浩均此役獲選MVP，回顧經典賽經驗，他坦言，「我們跟世界的距離沒有差很遠，那天表現不理想，但大家看我第一局還是覺得很有機會。」他也透露，本場比賽目標就是投滿6局，「很相信小高（高宇杰），他今天引導我，也幫助我很多。」他同時感謝高宇杰、宋晟睿與所有隊友，以及在開季2連敗後仍不離不棄的球迷，最後更以專屬結印手勢作為結尾，期盼持續帶來好運。

▲高宇杰。（圖／中信兄弟提供）