游耀興頭槌拿下唯一一球　亞洲盃資格賽收官戰中華男足1比3不敵斯里蘭卡

▲中華男足靠著游耀興拿下唯一1分，但最終仍在主場以1比3落敗。（圖／中華足球協會提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

2027年亞洲盃資格賽最終輪收官之戰，中華男足31日晚間於台北田徑場主場迎戰斯里蘭卡，面對歷史交手還沒贏過的對手，中華男足在上半場就陷入0比2落後，隊長陳柏良還因傷提前退場，下半場開始沒多久又因為刁天龍烏龍球再掉1分，中華男足雖然在第54分鐘靠著游耀興頭槌破網拿下破蛋分，但最終仍以1比3落敗。

此役中華男足由澳大利亞籍總教練羅斯（Matt Ross）領軍，這也是他執教主場首秀。開賽後2隊都積極進攻，身體碰撞也相當激烈，然而第18分鐘，Garrett Christopher Kelly在中路起跳，頭槌回擺給跟進的Rahul Suresh一個迴旋踢，直接破網，幫助斯里蘭卡先馳得點，中華男足在第21分鐘展開反攻，安以恩從左側殺入禁區和斯里蘭卡球員碰撞倒地，但裁判卻沒有認定是犯規，因此未予判罰。

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第26分鐘，斯里蘭卡攻勢又起，Dillon Senan De Silva從左路殺入禁區傳中，隨後Rahul Suresh上前吸引防守者並順勢用腳後跟將球一勾精準傳給Niloshan Senthurvasan讓他直接破網，幫助球隊再下一城。中華男足雖然積極搶攻，但卻無功而返，37歲老將陳柏良還疑似因傷提前退場，上半場結束，中華男足以0比2落後。

下半場第52分鐘，斯里蘭卡Dillon Senan De Silva又在禁區左路發動攻勢，將球送至中路，中華男足刁天龍在禁區想要解圍，沒想一踢竟把球踢入自家大門，讓斯里蘭卡兵不血刃再拿下第3分。

不過這次中華男足很快展開反攻，刁天龍從左路一路推進到禁區，傳中游耀興頭槌破網，幫助中華隊破蛋，追到1比3落後，然而59分鐘時中華男足門將黃秋霖和斯里蘭卡球員Oliver James頭部直接相撞，之後兩人倒地不起分別被擔架抬下場。接下來中華男足雖然還是持續努力進攻，但到傷停補時結束都沒能再破網，最終就以1比3落敗。