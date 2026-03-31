陳晨威達200盜史上第5人！王柏融6局適時安超前





▲陳晨威4局盜壘成功達成生涯200盜，成史上第5人 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今晚迎戰台鋼雄鷹，陳晨威4局發動盜壘成功，生涯200盜成功，成為史上第5人。目前比賽進行到6局上，王柏融適時安打率隊超前。

陳晨威今年開季前累積199次盜壘成功，今天4局獲得保送上壘，隨後發動盜壘成功，達成200盜里程碑。

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翻開歷史紀錄，過往僅有4人達成200盜，依序為黃甘霖（295）、林易增（290），以及仍在富邦悍將以球員身份奮戰的王勝偉（241）還有中信兄弟二軍總教練彭政閔（231）。

陳晨威是史上第5人、現役第二人，比賽也稍微中斷，桃猿球團特別獻上花束祝賀，他也拆下壘包留念慶祝。

陳晨威這一盜同時帶動球隊攻勢，林泓育適時安打，率猿破蛋先馳得點。

6局上，台鋼雄鷹發動反攻，魔鷹敲安後，陳文杰保送上壘，二三壘有人，桃猿換投王志煊，王柏融掌握攻勢機會擊出安打，帶回2分打點超前。

桃猿新洋投魔爾曼開箱，前5局壓制住對手，但6局未投滿提前退場，總計5.2局投球被敲3安，飆出6次三振，另有3次四壞球保送，失掉2分責失。

6局下，後勁三振林政華後退場，陳柏清接手，陳晨威擊出安打後再度盜壘，單場演出雙盜，2出局後輪到林泓育打擊，吞下三振。

後勁此戰先發5.1局只被擊出1安打，猛飆8次三振，另有3次四壞球保送，僅丟1分。







▲陳晨威4局盜壘成功達成生涯200盜，成史上第5人 。（圖／樂天桃猿提供）