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亞洲盃資格賽最終戰！中華男足主場戰斯里蘭卡、陳柏良領銜先發拼復仇

▲中華男足隊長陳柏良。（圖／足球協會提供）

▲中華男足隊長陳柏良。（圖／足球協會提供）

記者蔡厚瑄／台北報導

2027年亞洲盃資格賽最終輪今日迎來收官之戰！中華男足31日晚間6點30分，於台北田徑場主場迎戰斯里蘭卡。儘管雙方目前均已無緣晉級下一輪，但此役對於中華男足而言具備「雪恥」與「重塑信心」的雙重意義。上一次客場交手，中華男足意外以1比3落敗，今日總教練羅斯（Matt Ross）排出強勢先發陣容，由傳奇隊長陳柏良領銜，誓言要在滿場球迷面前奪下主場勝利。

中華男足今日排出的先發11人名單，旅外老將陳柏良與中場指揮官吳彥澍再度聯手，搭配歸化前鋒安以恩（Ange Kouamé）與近期表現亮眼的游耀興，進攻端火力全開，防守端則由刁天龍、簡柏庭等混血戰力築起防線，門將則由黃秋霖把守大門。

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▲中華男足。（圖／足球協會提供）

▲中華男足。（圖／足球協會提供）

中華男足VS斯里蘭卡 先發11人名單：黃秋霖、刁天龍、許念真、簡柏庭、郭博瑋、 吳彥澍、蔡立靖、陳柏良、游耀興、安以恩、黃偉傑。

斯里蘭卡這次由穆泰里（Abdullah Al-Mutairi）擔任總教練，這位科威特籍主帥堪稱「中華男足殺手」，過去他曾帶領尼泊爾擊敗中華隊，本屆資格賽更率斯里蘭卡在主場以3比1大勝，穆泰里在賽前記者會表示，儘管球隊已創下隊史最多積分紀錄，但此役仍會全力爭勝，希望能以勝利畫下句點。

斯里蘭卡陣中目前擁有凱利（Garrett Kelly）、席爾瓦（Dillon De Silva）等多名在海外職足效力的歸化與混血球員，身體對抗性不容小覷。斯里蘭卡本輪賽事戰績優異，除了擊敗中華男足，更曾以1比0力克土庫曼，展現出強大的成長韌性。

面對強敵來襲，中華男足總教練羅斯（Matt Ross）展現高度自信，他強調，這場比賽不僅是為了積分，更是為了展現這段時間集訓的進步。「此戰目標就是要全取3分，並踢出不一樣的足球，讓球迷看到球隊的進步，」羅斯表示。隨著旅外球員如游耀興、陳柏良等人的歸隊，中華男足的整體組織更趨完整，球迷期待能在此役看到流暢的團隊配合與進球。
▲中華男足總教練羅斯（Matt Ross)、隊長陳柏良。（圖／足球協會提供）

▲中華男足總教練羅斯（Matt Ross)。（圖／足球協會提供）

關鍵字： 足球中華男足亞洲盃斯里蘭卡陳柏良羅斯

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