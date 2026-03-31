運動雲

>

林子偉開季移防三壘太突然？春訓熱身賽最後一場接到任務

▲▼ 林子偉 。（圖／記者王真魚攝）

▲林子偉 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今回到桃園主場，林子偉開季連3場皆鎮守三壘，這個安排其實來得相當突然。他本人坦言，直到春訓最後一場才接獲教練團指示，目前也仍有需要適應之處。

上周大巨蛋首戰，林子偉生涯首度於一軍擔任三壘手即有亮眼表現，不僅守備穩定，打擊端更繳出單場雙安、3度上壘的成績，攻守俱佳。今天回到桃園，他持續先發守三壘。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於轉守三壘，林子偉表示，今年春訓沒有特別去練這個位置，大聯盟時期守三壘則要追溯到2017、2018年，不過今年經典賽中華隊集訓期間，是有稍微嘗試，「是有練一下，但是比賽也沒有站這位置，練習跟比賽真的還是有差。」

面對臨時轉換守位的挑戰，林子偉認為關鍵在於適應各種細節，「主要是接球的角度、看球的角度，還有傳球的角度、方向，都要慢慢去適應。」

林子偉指出，相較於游擊與二壘，三壘來球更快、反應時間更短，「因為比較近，所以反應要再更快一點。」

好消息是，桃猿主力三壘手梁家榮今天已經在二軍展開復健賽，不過林子偉強調，自己還是要持續準備好這個位置，「因為你不知道會發生什麼事，還是要多練。」

打擊方面，林子偉則維持不錯手感，他認為有延續經典賽的狀態，把擊球品質打出來，「過程比較重要，結果比較沒辦法控制。」

此外，針對本季壘包加大新制，林子偉認為最大意義在於提升選手安全，「不是增加盜壘，而是降低受傷風險，尤其投手補位一壘時比較危險，加大壘包後踩到的機率會降低。」

關鍵字： 林子偉桃猿三壘手壘包加大經典賽中職樂天桃猿

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

佐佐木朗希撐滿4局失1分　岡島秀樹：這很重要！羅伯斯應該鬆口氣

佐佐木朗希撐滿4局失1分　岡島秀樹：這很重要！羅伯斯應該鬆口氣

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

林家正日職首安出爐！火腿二軍險勝　樂天陽柏翔連2戰敲安帶打點

林家正日職首安出爐！火腿二軍險勝　樂天陽柏翔連2戰敲安帶打點

曾在台灣業餘被命令拿行李！鈴木駿輔一度想放棄　登中職證明自己

曾在台灣業餘被命令拿行李！鈴木駿輔一度想放棄　登中職證明自己

DAZN出包！登入竟顯示「中國台灣省」　官方火速改回台灣

DAZN出包！登入竟顯示「中國台灣省」　官方火速改回台灣

威瑟斯加盟洋基首秀來了！　明強碰西雅圖水手暴力打線

威瑟斯加盟洋基首秀來了！　明強碰西雅圖水手暴力打線

【差點晚七天回家】孩童闖紅燈過馬路　擦撞轎車超危險！

熱門新聞

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

佐佐木朗希撐滿4局失1分　岡島秀樹：這很重要！羅伯斯應該鬆口氣

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1特地來見我！捷克投手憶大谷暖舉

2大谷翔平終結連13打席低潮敲安

3葉宏蔚驚恐入鏡　登上BWF官方IG

4佐佐木朗希撐滿4局失1分　

5韓職MVP回歸大聯盟傷退擔架離場

最新新聞

1外線失靈照樣率隊2連勝　德魯單周MVP

2張趙紘「一軍2日遊」　曾總揭下放原因

3林子偉扛三壘　熱身賽尾聲才接到任務

4威能帝下二軍準備風火輪？曾總曝考量

5黃子鵬亞太首戰有遺憾　洪總按讚

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

「房仲經理」打工讀生遭肉搜 公司發聲火速開除！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

李珠珢見球員被觸身球！　瞪眼作勢衝下台算帳XD

總統府模型到手！林岳平曝賴清德賽前暖心激勵　盼回應期待

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

【學韓文派上用場了】邊荷律聽球迷講土味情話　表情疑惑→笑翻XD

【智力退化到2歲亡】陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

「房仲經理」打工讀生遭肉搜 公司發聲火速開除！

因下雨演唱會設備故障　薛之謙下跪道歉「全場退票」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366