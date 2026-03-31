林子偉開季移防三壘太突然？春訓熱身賽最後一場接到任務





▲林子偉 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿今回到桃園主場，林子偉開季連3場皆鎮守三壘，這個安排其實來得相當突然。他本人坦言，直到春訓最後一場才接獲教練團指示，目前也仍有需要適應之處。

上周大巨蛋首戰，林子偉生涯首度於一軍擔任三壘手即有亮眼表現，不僅守備穩定，打擊端更繳出單場雙安、3度上壘的成績，攻守俱佳。今天回到桃園，他持續先發守三壘。

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對於轉守三壘，林子偉表示，今年春訓沒有特別去練這個位置，大聯盟時期守三壘則要追溯到2017、2018年，不過今年經典賽中華隊集訓期間，是有稍微嘗試，「是有練一下，但是比賽也沒有站這位置，練習跟比賽真的還是有差。」

面對臨時轉換守位的挑戰，林子偉認為關鍵在於適應各種細節，「主要是接球的角度、看球的角度，還有傳球的角度、方向，都要慢慢去適應。」

林子偉指出，相較於游擊與二壘，三壘來球更快、反應時間更短，「因為比較近，所以反應要再更快一點。」

好消息是，桃猿主力三壘手梁家榮今天已經在二軍展開復健賽，不過林子偉強調，自己還是要持續準備好這個位置，「因為你不知道會發生什麼事，還是要多練。」

打擊方面，林子偉則維持不錯手感，他認為有延續經典賽的狀態，把擊球品質打出來，「過程比較重要，結果比較沒辦法控制。」

此外，針對本季壘包加大新制，林子偉認為最大意義在於提升選手安全，「不是增加盜壘，而是降低受傷風險，尤其投手補位一壘時比較危險，加大壘包後踩到的機率會降低。」