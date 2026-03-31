威能帝下二軍！桃猿啟動洋投風火輪？曾豪駒曝輪值考量





▲樂天桃猿投手威能帝。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿本季洋投戰力由王牌威能帝領銜，搭配加入中職第3隊的艾菩樂，以及新加入的魔爾曼、麥斯威尼。前兩戰由威能帝與艾菩樂率先登板，今天則先將威能帝下放二軍，球團有意啟動「洋投風火輪」調度。

面對本周連假密集賽程、8天內7戰的考驗，總教練曾豪駒表示，球隊在先發投手調度上已提前規劃，「目前都安排好了，整體沒有太大問題。」他指出，開季初期各項配置都在掌握之中，會依照既定節奏運作。

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球團今日賽前則先將威能帝下放二軍，預計15天後再回到一軍輪值。曾豪駒表示，威能帝首戰仍展現過往壓制力，教練團對他相當放心，但考量近兩年投球局數偏高，仍需持續觀察身體狀況並審慎調整。

至於其他三位洋投，曾總表示，「他們能力也都不錯，整個熱身賽表現下來都滿平穩的，也讓我們在輪值安排上更有彈性。」

本土投手方面，曾家輝近期進入先發考量名單。曾豪駒透露，他在近期出賽中球速明顯提升，是球隊看見的成長關鍵，接下來將視實戰表現，評估是否在本周或下周進入先發輪值。

曾家輝今日剛好在青埔副球場二軍出賽，先發調整僅投1局，且只用10球，讓味全龍二軍三上三下，包括2次三振。