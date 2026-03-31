運動雲

>

威能帝下二軍！桃猿啟動洋投風火輪？曾豪駒曝輪值考量

▲樂天桃猿投手威能帝。（圖／記者林敬旻攝）

▲樂天桃猿投手威能帝。（圖／記者林敬旻攝）

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿本季洋投戰力由王牌威能帝領銜，搭配加入中職第3隊的艾菩樂，以及新加入的魔爾曼、麥斯威尼。前兩戰由威能帝與艾菩樂率先登板，今天則先將威能帝下放二軍，球團有意啟動「洋投風火輪」調度。

面對本周連假密集賽程、8天內7戰的考驗，總教練曾豪駒表示，球隊在先發投手調度上已提前規劃，「目前都安排好了，整體沒有太大問題。」他指出，開季初期各項配置都在掌握之中，會依照既定節奏運作。

[廣告]請繼續往下閱讀...

球團今日賽前則先將威能帝下放二軍，預計15天後再回到一軍輪值。曾豪駒表示，威能帝首戰仍展現過往壓制力，教練團對他相當放心，但考量近兩年投球局數偏高，仍需持續觀察身體狀況並審慎調整。

至於其他三位洋投，曾總表示，「他們能力也都不錯，整個熱身賽表現下來都滿平穩的，也讓我們在輪值安排上更有彈性。」

本土投手方面，曾家輝近期進入先發考量名單。曾豪駒透露，他在近期出賽中球速明顯提升，是球隊看見的成長關鍵，接下來將視實戰表現，評估是否在本周或下周進入先發輪值。

曾家輝今日剛好在青埔副球場二軍出賽，先發調整僅投1局，且只用10球，讓味全龍二軍三上三下，包括2次三振。

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

佐佐木朗希撐滿4局失1分　岡島秀樹：這很重要！羅伯斯應該鬆口氣

佐佐木朗希撐滿4局失1分　岡島秀樹：這很重要！羅伯斯應該鬆口氣

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

林家正日職首安出爐！火腿二軍險勝　樂天陽柏翔連2戰敲安帶打點

林家正日職首安出爐！火腿二軍險勝　樂天陽柏翔連2戰敲安帶打點

曾在台灣業餘被命令拿行李！鈴木駿輔一度想放棄　登中職證明自己

曾在台灣業餘被命令拿行李！鈴木駿輔一度想放棄　登中職證明自己

DAZN出包！登入竟顯示「中國台灣省」　官方火速改回台灣

DAZN出包！登入竟顯示「中國台灣省」　官方火速改回台灣

威瑟斯加盟洋基首秀來了！　明強碰西雅圖水手暴力打線

威瑟斯加盟洋基首秀來了！　明強碰西雅圖水手暴力打線

【學韓文派上用場了】邊荷律聽球迷講土味情話　表情疑惑→笑翻XD

熱門新聞

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

佐佐木朗希撐滿4局失1分　岡島秀樹：這很重要！羅伯斯應該鬆口氣

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1特地來見我！捷克投手憶大谷暖舉

2大谷翔平終結連13打席低潮敲安

3葉宏蔚驚恐入鏡　登上BWF官方IG

4佐佐木朗希撐滿4局失1分　

5韓職MVP回歸大聯盟傷退擔架離場

最新新聞

1外線失靈照樣率隊2連勝　德魯單周MVP

2張趙紘「一軍2日遊」　曾總揭下放原因

3林子偉扛三壘　熱身賽尾聲才接到任務

4威能帝下二軍準備風火輪？曾總曝考量

5黃子鵬亞太首戰有遺憾　洪總按讚

熱門快報

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

「房仲經理」打工讀生遭肉搜 公司發聲火速開除！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

李珠珢見球員被觸身球！　瞪眼作勢衝下台算帳XD

總統府模型到手！林岳平曝賴清德賽前暖心激勵　盼回應期待

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

【學韓文派上用場了】邊荷律聽球迷講土味情話　表情疑惑→笑翻XD

【智力退化到2歲亡】陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

「房仲經理」打工讀生遭肉搜 公司發聲火速開除！

因下雨演唱會設備故障　薛之謙下跪道歉「全場退票」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366