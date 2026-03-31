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黃子鵬亞太首戰遺憾未助隊奪勝　洪總力挺：表現很好

▲黃子鵬 。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲黃子鵬 。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者王真魚／桃園報導

台鋼雄鷹投手黃子鵬開季首戰繳出7局失2分的優質內容，因打線支援不足吞下敗投。今天賽前受訪談到此戰，他直言最感到可惜是沒幫助球隊贏球。總教練洪一中則給予高度肯定，認為整體表現不錯。

迎接亞太成棒主球場歷史首戰，黃子鵬坦言心境確實有所不同，「一定會更在乎自己的每一場投球，會想把每一顆球都做到最好、做到完美。」

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回顧該役，他仍對結果感到可惜，「最可惜的是沒能幫助球隊贏球，輸了就是沒投好。」他強調，自己不會特別去在意用球數，而是希望盡可能壓低失分，「不要讓每一分輕易失掉。」

此役與捕手劉時豪搭配，黃子鵬表示彼此相當熟悉，「以前在Lamigo時就跟學長配過，但中間也隔了一段時間。」他指出，春訓期間雙方持續透過討論與實戰磨合默契，「其實不管跟哪一個捕手都是一樣，進到比賽把溝通做好，我覺得會一場一場越來越好。」

這一場是亞太成棒主球場歷史首戰，黃子鵬擔任先發，直言心境確實有所不同，「一定會更在乎自己的每一場投球，會想把每一顆球都做到最好、做到完美。」」

黃子鵬此戰用球數突破百球，主投7局僅失2分，展現穩定吃局能力。對此，洪一中表示，表現相當出色，「很好啊！我們往年第一場的投手表現都不錯，只是這一場打擊比較緊張放不開。」

至於首戰即讓黃子鵬投到百球以上，洪一中認為並無問題，「官辦熱身賽本來就已經調整到一百球了，那個沒有差。」他也點出黃子鵬的優點，有發揮出他過去很會吃局數的能力。

不過洪一中也透露，黃子鵬第2局投得較為保守，「太過於慎重，有跟他講不用太小心。」在教練團適時提醒後，狀況逐漸回穩，「第二局之後就好了。」整體而言，洪總給予正面評價，認為他已展現應有水準。

關鍵字： 黃子鵬台鋼雄鷹亞太成棒洪一中投球表現

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