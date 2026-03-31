黃子鵬「回娘家」聞草皮味勾回憶　曾總熱情邀：走，進去吃飯！





▲黃子鵬 。（圖／記者王真魚攝）

記者王真魚／桃園報導

台鋼雄鷹投手黃子鵬今（31日）首度以客隊身分重返老東家樂天桃猿主場，讓他直呼「一路上都很熟悉」，更笑說一踏進球場聞到草皮味就勾起滿滿回憶。他賽前也特別走向桃猿休息室與前教練、隊友打招呼，總教練曾豪駒一句：「走，進去吃飯囉！」讓他當場笑出來。

黃子鵬表示，回到熟悉的球場確實感觸很深，「一路上都很熟悉，尤其聞到草皮的味道更有感覺。」他笑說，「唯一不一樣的，是休息室要走另外一邊，這一點比較特別。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

他坦言，能在人生棒球路上有這樣「回娘家」的經歷很難得，但強調上場後仍會全力專注，「敘舊歸敘舊，場上還是要專注每一顆球。」

賽前，黃子鵬與老戰友互動同樣溫馨，林泓育特地上前打招呼，「他是南英、文化大學學長，剛進職棒時就很照顧我，也有恭喜我上一場投得不錯。」

隨後他也主動與曾豪駒握手致意，笑著透露，「曾總還開玩笑說『走，進去吃飯囉！』，當然是玩笑話啦，也鼓勵我今年加油。」

久違「回娘家」，黃子鵬當然沒有忘記「異父異母」兄弟威能帝，兩人剛好在外野相見歡。黃子鵬笑說，彼此是中文、英文和西文混合交談，「能聽得懂的都湊一湊，反正用手比也可以。」

過去在樂天，威能地是他的西文小老師，黃子鵬即使轉隊，仍持續學習，他也笑說，偶爾會偷懶，「當然如果有心要練的話，還是可以練，都有跟洋將他們保持聯絡。」

此役回到熟悉場地，黃子鵬將領取去年與樂天並肩作戰的冠軍戒指，他笑說有一些緊張，「想說會不會沒有，好險有，真的很開心。」他認為這枚戒指象徵過去與隊友共同努力的成果，「對自己來說很有意義。」

儘管身披不同戰袍，黃子鵬仍期待猿迷的掌聲，「當然會期待，不然會很尷尬耶！」而面對未來勢必與老隊友正面對決，他展現職業態度，「這是逃不掉的事情，上場沒有在分朋友，大家都是為了自己的夢想去拚。」