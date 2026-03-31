葉伊恬逆轉奪世界盃首勝　明決戰陳幸同爭16強門票

▲台灣桌球葉伊恬。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界排名46的18歲葉伊恬，31日迎來2026年澳門世界盃桌球賽女單小組賽首戰，面對2018年青奧女單銅牌、羅馬尼亞好手朵拉戈瑪（Andreea Dragoman），耗時31分鐘就以8比11、11比9、12比10、11比4上演逆轉秀擊敗對手，拿下世界盃首勝。

登上成人賽舞台的葉伊恬，今年首度取得世界盃參賽資格的，首場比賽就碰上朵拉戈瑪，開賽葉伊恬很快就搶下6比3領先，不過接下來卻突然當機，讓對手拉出8比2猛攻，反以8比11丟掉首局。

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次局葉伊恬開賽開出3比0攻勢，只是沒想到後段卻又再度遭朵拉戈瑪逆轉超前，好在她在7比9落後時先連拿2分追平，暫停過後又連追2分，以11比9逆轉扳回一城。

關鍵第3局，葉伊恬這次開賽卻陷入握後，不過她韌性十足，後段反以10比8率先聽牌，然而此時她接發球失誤，讓對手追平，好在接下來葉伊恬回穩，以12比10再下一城，也順利聽牌。

第4局這次葉伊恬從開賽就火力全開搶分，打到5比2領先時一口氣連拿8分直接海放對手，很快以11比4勝出，收下勝利。下一場將與世界排名第3的中國好手陳幸同爭奪16強門票。

而另一位女單好手李昱諄，昨日不敵世界球后孫穎莎，今天面對埃及梅謝芙（Dina Meshref），雖然前兩局都陷入苦戰，但仍分別以16比14、12比10搶下，第3局她乘勝追擊，開賽拉出5比0攻勢奠定勝基，以11比4輕鬆搶下，小組賽也開胡，然而明天同組中國名將孫穎莎應可擊敗梅謝芙，因此李昱諄晉級16強機會恐怕渺茫。

男單方面，世界排名56的馮翊新面對強敵「眼鏡弟」F.勒布朗（Felix Lebrun），在苦戰24分鐘後以6比11、11比8、4比11、5比11，落敗，加上前役不敵世界排名33的瑞典名將卡爾柏格（Anton Kallberg），苦吞2連敗後確定出局。

而世界排名76的19歲小將張佑安，小組賽最後一戰面對世界排名第10的南韓一哥張禹珍，前兩局在率先聽牌的狀況下都未能起下，最終以10比12、11比13、8比11落敗，同樣苦吞2連敗，同樣也出局。