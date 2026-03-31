運動雲

>

葉伊恬逆轉奪世界盃首勝　明決戰陳幸同爭16強門票

▲▼台灣桌球17歲女將葉伊恬、莊智淵。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

▲台灣桌球葉伊恬。（圖／翻攝自IG／yeh_yitian）

記者蔡厚瑄／綜合報導

世界排名46的18歲葉伊恬，31日迎來2026年澳門世界盃桌球賽女單小組賽首戰，面對2018年青奧女單銅牌、羅馬尼亞好手朵拉戈瑪（Andreea Dragoman），耗時31分鐘就以8比11、11比9、12比10、11比4上演逆轉秀擊敗對手，拿下世界盃首勝。

登上成人賽舞台的葉伊恬，今年首度取得世界盃參賽資格的，首場比賽就碰上朵拉戈瑪，開賽葉伊恬很快就搶下6比3領先，不過接下來卻突然當機，讓對手拉出8比2猛攻，反以8比11丟掉首局。

[廣告]請繼續往下閱讀...

次局葉伊恬開賽開出3比0攻勢，只是沒想到後段卻又再度遭朵拉戈瑪逆轉超前，好在她在7比9落後時先連拿2分追平，暫停過後又連追2分，以11比9逆轉扳回一城。

關鍵第3局，葉伊恬這次開賽卻陷入握後，不過她韌性十足，後段反以10比8率先聽牌，然而此時她接發球失誤，讓對手追平，好在接下來葉伊恬回穩，以12比10再下一城，也順利聽牌。

第4局這次葉伊恬從開賽就火力全開搶分，打到5比2領先時一口氣連拿8分直接海放對手，很快以11比4勝出，收下勝利。下一場將與世界排名第3的中國好手陳幸同爭奪16強門票。

而另一位女單好手李昱諄，昨日不敵世界球后孫穎莎，今天面對埃及梅謝芙（Dina Meshref），雖然前兩局都陷入苦戰，但仍分別以16比14、12比10搶下，第3局她乘勝追擊，開賽拉出5比0攻勢奠定勝基，以11比4輕鬆搶下，小組賽也開胡，然而明天同組中國名將孫穎莎應可擊敗梅謝芙，因此李昱諄晉級16強機會恐怕渺茫。

男單方面，世界排名56的馮翊新面對強敵「眼鏡弟」F.勒布朗（Felix Lebrun），在苦戰24分鐘後以6比11、11比8、4比11、5比11，落敗，加上前役不敵世界排名33的瑞典名將卡爾柏格（Anton Kallberg），苦吞2連敗後確定出局。

而世界排名76的19歲小將張佑安，小組賽最後一戰面對世界排名第10的南韓一哥張禹珍，前兩局在率先聽牌的狀況下都未能起下，最終以10比12、11比13、8比11落敗，同樣苦吞2連敗，同樣也出局。

關鍵字： 葉伊恬李昱諄澳門世界盃桌球賽逆轉勝

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

佐佐木朗希撐滿4局失1分　岡島秀樹：這很重要！羅伯斯應該鬆口氣

佐佐木朗希撐滿4局失1分　岡島秀樹：這很重要！羅伯斯應該鬆口氣

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

DAZN出包！登入竟顯示「中國台灣省」　官方火速改回台灣

DAZN出包！登入竟顯示「中國台灣省」　官方火速改回台灣

曾在台灣業餘被命令拿行李！鈴木駿輔一度想放棄　登中職證明自己

曾在台灣業餘被命令拿行李！鈴木駿輔一度想放棄　登中職證明自己

威瑟斯加盟洋基首秀來了！　明強碰西雅圖水手暴力打線

威瑟斯加盟洋基首秀來了！　明強碰西雅圖水手暴力打線

大爆冷！布瑟弟致命失誤　杜克大學慘遭準絕殺NCAA三月瘋止步8強

大爆冷！布瑟弟致命失誤　杜克大學慘遭準絕殺NCAA三月瘋止步8強

周杰倫新專輯評價兩極 　派偉俊發聲：這是他現在的生活

熱門新聞

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

佐佐木朗希撐滿4局失1分　岡島秀樹：這很重要！羅伯斯應該鬆口氣

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

讀者回應

﻿

熱門新聞

1特地來見我！捷克投手憶大谷暖舉

2大谷翔平終結連13打席低潮敲安

3葉宏蔚驚恐入鏡　登上BWF官方IG

4佐佐木朗希撐滿4局失1分　

5韓職MVP回歸大聯盟傷退擔架離場

最新新聞

1雲豹中壢主場最終戰「壢豹樂園」主題周

2葉伊恬奪世界盃首勝　明爭16強門票

3何品室融移至9棒　曾豪駒盼他放開來

4海神球星授課　與國小學童相見歡

5林家正日職首安出爐！

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

「房仲經理」打工讀生遭肉搜 公司發聲火速開除！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

李珠珢見球員被觸身球！　瞪眼作勢衝下台算帳XD

總統府模型到手！林岳平曝賴清德賽前暖心激勵　盼回應期待

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

【智力退化到2歲亡】陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

【學韓文派上用場了】邊荷律聽球迷講土味情話　表情疑惑→笑翻XD

「房仲經理」打工讀生遭肉搜 公司發聲火速開除！

因下雨演唱會設備故障　薛之謙下跪道歉「全場退票」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366