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曾連9打席上壘平隊史紀錄、加薪10.5萬很驚喜！林澤彬上場都當「最後一年來打」

▲▼中職林澤彬。（圖／記者李毓康攝）

▲富邦悍將內野手林澤彬。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡厚瑄／台北報導

富邦悍將日前公布新球季議薪結果，26歲內野手林澤彬獲得調薪10.5萬元的極大肯定，新球季月薪從8萬元跳升至18.5萬元。去年球季，林澤彬以「覺悟」的心態把握住球隊戰績低迷時的空缺，不僅繳出3成02打擊率、85場出賽等多項生涯新高，更曾追平悍將球團連續9打席上壘的紀錄，林澤彬受訪時坦言，收到調薪消息時感到「驚喜且意外」，透露自己是帶著「沒有明天」心態在場上拚戰。

林澤彬的職棒路並非順遂，2022年8月底，他透過「2換2」交易從樂天桃猿轉隊至富邦悍將，2024年一軍甚至僅有3場出賽，然而2025年上半季，悍將因戰績低迷嘗試變陣，林澤彬把握住「死馬當活馬醫」的機會，不僅站穩開路先鋒，打擊率更曾一度飆上3成51。

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去年5月17日的賽事中，林澤彬單場4打席全數上壘，達成連續9打席上壘，追平名將胡金龍所保持的悍將球團紀錄，9月更敲出中職生涯首轟。

談到高達10.5萬元的加薪幅度，林澤彬說其實蠻訝異，「第一次收到消息的時候其實有嚇到。沒有想到會這麼高，因為也是第一次有這樣的成績，不知道該怎麼去談，只能根據別人的成績去衡量。」

回顧過往的掙扎，林澤彬自省過去教練團給機會時常沒能把握，去年開季仍在二軍時，他給了自己一個沉重的覺悟：「那時候就想說，把它當成最後一年在打。因為覺得一直以來待在二軍比較多，如果沒打好，可能就沒機會了。」這份「背水一戰」的心態，意外讓他在場上表現得更有侵略性。

林澤彬的崛起，及時填補了悍將長期以來不穩定的游擊防區，具備3成打擊率的輸出能力，加上能守二遊的多樣性，讓他從跑龍套的角色一躍成為一軍主力，儘管今年熱身賽氣氛不錯，但林澤彬依然保持著低調與危機感。

「我也沒有什麼太大的期許，期許就是把今天做好而已。如果今天表現不好，可能隔天就下二軍了。」林澤彬表示，今年他依然會帶著這種「沒有明天」的想法去拼每一場球。

對於球迷期待悍將今年能撕掉「熱身賽之王」的標籤，林澤彬平常心看待。他認為熱身賽的戰績只是「剛好」，重點在於延續隊內的良好氣氛，「我們就是延續那樣的氣氛繼續來打例行賽。」

關鍵字： 中職林澤彬富邦悍將

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