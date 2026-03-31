1年半來首場國際賽！林郁婷回歸首戰5比0潰泰好手　亞錦賽輕鬆挺進8強

▲台灣拳后林郁婷。（圖／路透）

記者蔡厚瑄／綜合報導

拿下巴黎奧運女子拳擊金牌的「台灣女兒」林郁婷，31日在蒙古烏蘭巴托舉行的亞洲拳擊錦標賽女子60公斤級首輪賽事中，展現奧運金牌宰制力，以5比0擊潰杭州亞運銅牌得主、泰國好手索努紐克（Thananya Somnuek），順利挺進8強，在奧運奪金後的第一場正式國際賽，強勢搶下開門紅。

林郁婷自2024年8月勇奪巴黎奧運金牌後，因世界拳擊聯盟（World Boxing，WB）後續針對性別檢測規定呈現模糊狀態，導致其在國際賽場上的參賽權益一度受阻，在長達一年半的時間裡，林郁婷僅能參與國內賽事以維持擊拳感，心理與生理皆面臨巨大考驗。

[廣告]請繼續往下閱讀...

所幸在今年3月19日，WB正式發函通知，確認林郁婷符合參賽資格並可參加本屆亞錦賽，這位30歲的拳后在獲得許可後，隨即投入高強度備戰，準備在蒙古賽場再次向亞洲證明其宰制力。

這次亞錦賽女子60公斤級共有11人參賽，林郁婷首輪便遭逢硬仗，對手是泰國名將索努紐克，久沒踏上國際擂台，林郁婷在第一回合開局略顯緊繃，不過進行約1分鐘後，她隨即找回節奏，利用過人的身高與臂展優勢主導戰局，連續以組合拳精準命中對手，首回合結束便獲得5位裁判一致給出10分滿分。

進入第二、三回合，索努紐克試圖以近身肉搏戰突破，但林郁婷技術性拉開距離並頻頻打出強力的反擊拳。最終，在三回合中皆獲得裁判團的一致肯定，毫無懸念以5比0收下回歸首勝。

順利挺進8強後，林郁婷將面臨更嚴峻的挑戰，下一戰的對手將是本屆亞錦賽女子60公斤級的頭號種子、日本名將田口綾華。