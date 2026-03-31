灰狼一哥愛德華茲傷癒復出卻沒先發！板凳出發賽後自曝因為「有內急」

▲明尼蘇達灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

明尼蘇達灰狼一哥愛德華茲（Anthony Edwards）在因右膝傷勢缺席15天後，今日於客場對戰獨行俠之戰正式復出。然而，當兩隊踏入球場準備跳球時，先發名單中的愛德華茲卻神祕失蹤，改由康利（Mike Conley）臨時頂替。賽後，這段意外的「缺席插曲」真相大白，灰狼總教練費恩奇（Chris Finch）笑稱：「我想是人有三急（Nature calls）吧！」而愛德華茲本人也毫不避諱地證實，自己當時正在廁所處理生理需求。

賽前愛德華茲其實就已經被列入先發名單，但在開球儀式前，身穿白色5號球衣的身影並未出現，引發各界對其膝蓋傷勢是否臨時復發的猜想，最後由老將康利頂替其位置完成跳球。

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所幸，這段插曲並未延續太久，比賽進行到1分01秒後，愛德華茲便迅速現身並替補登場，隨即以一記三分球宣告強勢回歸，這是他自新秀年以來第2次替補出賽，上次發生類似情況是在2024年對陣拓荒者，當時他是因為「忘了時間」。

賽後記者會上，費恩奇教練面對媒體詢問時幽默回應：「他有內急吧，我猜！」而愛德華茲本人隨後也對《The Athletic》記者證實，當時確實是因為肚子痛，直率表示「我當時在大號（I was taking a s***）」。

儘管開局出現小意外，愛德華茲此役表現依然游刃有餘，他在限制上場時間的情況下出賽23分鐘，13投7中高效攻下17分，包括2記三分球還灌了兩次籃，在他上場期間，灰狼淨勝對手29分。

費恩奇教練對愛德華茲的復出戰感到滿意，「他的防守非常出色，讓比賽節奏自然找上他，做出更快的判斷，這讓他打起來顯得很輕鬆。」教練團今日嚴格監控其上場時間，前三節均控制在7到9分鐘，第四節也因為灰狼已經大幅領先就都讓他在板凳休息。而灰狼例行賽剩下最後7場，若愛德華茲能全勤出賽，就能達到入選年度最佳陣容（All-NBA）所需的65場出賽門檻。