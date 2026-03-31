卡洛爾太神啦！首局三壘安、次局3分砲　締隊史18年罕見紀錄

▲卡洛爾（Corbin Carroll）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

亞利桑那響尾蛇台灣時間31日對戰底特律老虎，明星外野手卡洛爾（Corbin Carroll）單場繳出三壘安打加3分砲的亮眼表現，幫助球隊以9比6擊敗對手，不僅成為勝利關鍵，也締造隊史罕見紀錄，展現火燙開季手感。

卡洛爾此役開局即進入狀態，首局擊出三壘安打率先為球隊開張得分，隨後在第2局再補上一發3分全壘打，迅速將領先差距擴大。

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Corbin Carroll was FLYING around the bases on this triple! ???? pic.twitter.com/uVbhT8O2e4 — MLB (@MLB) March 31, 2026

Corbin Carroll has a triple and a homer already tonight!



It's the 2nd inning ???? pic.twitter.com/y1x75M39aq — MLB (@MLB) March 31, 2026

根據《MLB.com》記者藍斯（Sarah Langs）消息指出，卡洛爾成為響尾蛇隊史第2位在單場前兩局內同時擊出三壘安打與全壘打的球員，上一位為2008年的傑克森（Conor Jackson）。

響尾蛇最終以9比6收下勝利，卡洛爾在攻勢發動與比分拉開過程中扮演關鍵角色。值得一提的是，他在2025年才剛打出生涯代表作，本季延續火力，逐步展現進一步成長的跡象。

儘管球隊近兩季未能打進季後賽，且本季開局就吞下對洛杉磯道奇的3連敗，但卡洛爾的穩定輸出，為球隊注入正面動能，若能持續維持火燙狀態，將成為響尾蛇重返競爭行列的重要關鍵。