價值領航・青春躍進！國體大校長邱炳坤成大專體總新任會長

▲邱炳坤 。（圖／ETtoday資料照）

記者蔡厚瑄／綜合報導

中華民國大專院校體育總會31日正式完成新任會長選舉，原會長王淑音結束任期後，確定將由具備豐富體育實務與行政經驗的國立體育大學校長邱炳坤脫穎而出，正式當選新任會長。

邱炳坤會長將以其對體育環境的深刻體會，帶領大專體總邁向下一個嶄新的里程碑，為臺灣大專青年創造更寬廣的運動發展舞台。

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邱炳坤會長以「價值領航・青春躍進」為發展願景，強調體育不僅是競技，更是全人教育的重要一環。他主張透過體育運動建立學生的價值觀，讓青年在運動中學習紀律、尊重與團隊精神，並承諾在完善的行政支持下，讓選手能安心成長，最終走向自我實現與國際舞台。

為落實此一願景，大專體總未來將秉持「專業治理、選手為本、校際共榮、接軌國際」四大核心價值，並全面推動邱會長所提出的「十大行動方案」。重點施政方向包括：

1. 深化品牌與賽事品質：打造大學運動品牌與形象，並導入賽事品質管理制度，提升運動參與文化。

2. 完善選手與資源支持：建立堅實的選手支持制度，擴大企業贊助與資源支持機制，做運動員最穩固的後盾。

3. 促進校際與新興運動發展：推動區域校際聯盟以強化運動交流，並與時俱進，擴大發展新興運動。

4. 強化科技應用與國際接軌：提升運動科技應用與數據管理，積極培養國際技術與行政官員，全面提升臺灣大專運動的國際能見度。

深耕體育界多年的邱炳坤會長感性地表示：「我走過運動體系每一個角色，我理解制度，也理解運動員。」這份對體育圈的同理心與使命感，將轉化為推動體制進步的動力。