道奇史考特今年不一樣了！　關鍵「拆彈」拯救佐佐木朗希

▲史考特（Tanner Scott）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇台灣時間31日在主場迎戰克里夫蘭守護者，日籍投手佐佐木朗希先發5局未滿失1分退場，留下壘上跑者，接替登板的史考特（Tanner Scott）成功化解滿壘危機。這位曾被球迷大肆批評的高薪左投，本季開局表現回穩，也讓外界評價出現明顯反轉。

比賽進行至5局，佐佐木被敲出安打後退場，史考特臨危受命登板，面對一、三壘有人危機，他先三振德勞特（Chase DeLauter），接著讓拉米瑞茲（José Ramírez）擊出內野飛球出局，最後再以約156公里的速球三振代打霍斯金斯（Rhys Hoskins），完成精彩拆彈，成功阻止失分擴大。

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史考特去年以4年7200萬美元合約加盟道奇，本來被預期扛起王牌終結者角色，但整季僅繳出1勝4敗、23次救援成功、防禦率4.74的成績，未能在季後賽登板，整體表現不如預期，甚至被美媒《The Athletic》列入「最糟糕合約」榜單之一。本季球隊補進迪亞茲（Edwin Díaz）接任守護神後，史考特轉為牛棚前段重要戰力。

新球季開打以來，史考特已出賽3場，僅被敲1安、尚未失分，此役關鍵救援更展現球威回升與控球穩定的跡象，賽後球迷在社群平台紛紛留言肯定，認為他「回到原本的樣子」、「直球壓制力明顯提升」，甚至直言「今年的史考特不一樣」。