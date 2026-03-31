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佐佐木朗希4局失1分好投仍吞敗　道奇開季首敗、大谷1安未開轟

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洛杉磯道奇31日（台灣時間）在主場以2比4不敵克里夫蘭守護者，開季4戰吞下首敗。此役先發佐佐木朗希繳出4局失1分好投，但打線支援不足吞下敗投；大谷翔平則4打數1安打，仍未開轟。

佐佐木朗希此戰展現調整成果，最快球速飆到約160公里。首局雖被安打上壘，但隨即穩住陣腳；2局更投出三上三下。3局遭遇危機，被敲二壘安打後失掉1分，但隨後連續解決打者化解擴大失分。

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他投到5局開局被敲安打後退場，最終用78球投4局，被敲4安打、送出4次三振、2次保送，僅失1分，內容穩定。儘管未能拿下勝投，但已擺脫熱身賽防禦率偏高的低潮。

反觀道奇打線則持續熄火，面對對手先發投手梅西克（Parker Messick）幾度出現得點圈機會卻無法把握。3局一度攻佔一、二壘，但跑者遭牽制出局，大谷隨後擊出飛球出局，攻勢無功而返。

比賽後段牛棚再失血，7局被連續安打與保送攻下3分，讓守護者擴大領先。道奇直到9局才靠安打串聯追回2分，但反攻為時已晚。

大谷翔平此戰在首打席敲出左外野安打，終結連續13打席無安打低潮，但其餘打席未能延續手感，本季首轟仍未開張。

道奇開季3連勝後吞下首敗，下一戰預計將由大谷翔平登板先發，力拚反彈。

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： 標籤:道奇佐佐木朗希大谷翔平守護者MLB

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