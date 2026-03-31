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「明天就想上大聯盟」金慧成被下放仍不後悔WBC：專注變更好

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

▲金慧成。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

效力洛杉磯道奇的內野手金慧成，儘管在春訓繳出高打擊率表現，仍被下放至小聯盟3A。他近日受訪坦言，雖然很想立刻重返大聯盟，但仍會專注提升自己，「WBC參賽完全不後悔。」

金慧成在春訓期間打擊率突破4成，但最終未能擠進開季名單。金慧成在接受達拉斯地區韓人媒體《DKNET》訪問時，他表示：「對結果沒有特別去想，只是每一場比賽都盡全力去表現。接到下放通知後，就告訴自己到小聯盟繼續努力。」

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談到被下放小聯盟，金慧成表示：「在正式公布之前就先聽說了。總教練、總經理和打擊教練一起告訴我的。」他也指出，球隊不僅看重打擊率，更希望他提升選球能力與上壘率，同時增加守備多位置經驗。

談到外野守備，金慧成表示目前也持續練習，「雖然還是以內野為主，但也會上場守外野，讓自己更有比賽感。」

外界曾有聲音認為，道奇對他參加世界棒球經典賽（WBC）有所顧慮，不過他明確回應：「就算我沒參加，也不一定會有不同結果。我是自己想參加的，完全不後悔。」但他也坦言，「如果說遺憾，就是在WBC沒有表現得更好。」

對於重返大聯盟的目標，金慧成直言：「當然想明天就回去，但那不是我能決定的。我能做的就是每場比賽全力以赴，持續展現進步。」

目前他效力道奇3A球隊「奧克拉荷馬城彗星」，他笑說：「球隊名稱剛好也是Comets（彗星），好像大家更關注我。」日前更繳出單場5安打表現，展現火燙手感。

金慧成最後也向球迷喊話：「原本希望整季都在大聯盟，但一開始沒做到很抱歉。不過球季很長，我會努力再回去，在大聯盟展現自己的表現。」

關鍵字： 標籤:金慧成道奇小聯盟春訓大聯盟

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