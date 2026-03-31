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比薛特終於頂住紐約壓力　關鍵安打「反彈」帶領大都會勝出

▲▼比薛特（Bo Bichette）。（圖／達志影像／美聯社）

▲比薛特（Bo Bichette）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

紐約大都會內野手比薛特（Bo Bichette）在開季低潮中迅速回穩，台灣時間31日作客聖路易紅雀之戰中，他於關鍵時刻敲出超前打點安打，率隊以4比2擊敗對手，也為自己展開新球季的「反彈之路」。

回顧開季初期，比薛特在紐約主場花旗球場曾遭球迷報以噓聲，面對壓力，他選擇正面回應，不僅將責任攬在自己身上，也坦言理解球迷的期待與批評，並承諾會用表現證明自己。

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事實上，他早在1月加盟記者會上就曾表示，「我很清楚紐約是一個挑戰，我不會逃避它，我已經準備好了，也很期待，這裡的球迷會要求你負責任，而對於想成為最好球員的我來說，這反而是件好事。」

僅隔一天，比薛特就在場上給出回應，此役前段雙方於首局各得1分後陷入投手戰，直到5局上，大都會靠本吉（Carson Benge）安打與林多（Francisco Lindor）保送攻佔得點圈，比薛特隨後擊出一支反方向安打，成功送回超前分，甚至因揮棒過猛一度重心不穩。

大都會在6局再添保險分，包括楊恩（Jared Young）打點二壘安打，以及索托（Juan Soto）選到滿壘保送，使比薛特的安打最終成為勝利打點。比薛特在該局滿壘機會中擊出初速99.1英里的平飛球，可惜遭到接殺，但整體內容已明顯回溫。

比薛特此役5打數1安打、貢獻2分打點且未吞三振，成功擺脫開幕系列戰對海盜僅14打數1安打、吞8次三振的低迷表現。

關鍵字： MLB紐約大都會比薛特

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