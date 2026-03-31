韓國傳奇秋信守點名金倒永接近大聯盟　強調反方向開轟能力稀有

▲金倒永。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

韓國棒球新星金倒永在國際賽場持續展現潛力，儘管韓國隊於2026年世界棒球經典賽（WBC）8強戰不敵多明尼加提前止步，但整體仍達成晉級目標，其中，年僅24歲的金倒永在攻守跑三端的全面表現，成為大聯盟球探與前輩一致關注的焦點。

擁有爆發力與運動能力的金倒永，早在2024年就以38轟、40盜的驚人成績奪下韓國職棒最有價值球員（MVP），並於隨後的12強賽再度打出亮眼成績，入選大會最佳陣容。

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根據韓媒《SPOTV NEWS》報導，當時原本聚焦日本球員的大聯盟球探，在台灣觀賽期間也紛紛將金倒永的觀察報告回傳球團，顯示其潛力已進入國際視野。

本屆WBC，金倒永延續長打能力，吸引眾多球探關注，對此，擁有16年大聯盟資歷的韓國棒球傳奇秋信守也給出高度評價，他指出，若以本屆代表隊來看，金倒永是最接近大聯盟水準的球員之一，關鍵在於其具備MLB球探最重視的運動能力與全方位條件。

他特別強調，金倒永擁有「能將球打向反方向並形成全壘打」的能力，這在大聯盟中亦屬少見，相較多數依賴拉打的打者，金倒永能在反方向擊出長打，代表其打擊機制更成熟，也較不易因極端拉打而增加三振風險。

除了打擊面，秋信守也肯定其身體條件與速度，直言「如果要選一位最有機會在美國發展的球員，他應該是最接近的那一個。」不過他也提醒，面對大聯盟更高強度的擊球速度，金倒永在守備反應與範圍上仍需進一步提升，但這屬於可透過時間改善的部分。

然而目前最大的變數仍是健康狀況，金倒永在2025年曾三度遭遇腿後肌傷勢困擾，影響出賽穩定性，也可能成為球探評估時的扣分項目，不過秋信守認為，距離真正挑戰大聯盟仍有時間，只要能維持健康並持續出賽，這項疑慮可望逐步消除。