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無緣4戰連轟仍建功　村上宗隆助白襪開胡：最開心是贏球

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

▲村上宗隆。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

效力芝加哥白襪的日籍強打村上宗隆於台灣時間31日作客邁阿密迎戰馬林魚，此役擔任「第2棒、指定打擊」，雖未能延續出道以來連4戰開轟、挑戰追平史托瑞（Trevor Story）保持的紀錄，但仍以單場1安打、連4戰敲安的穩定表現，助隊以9比4擊敗對手，收下本季首勝，賽後他直言，「真的太棒了，很開心。」

村上此役首次以DH身分先發，賽前3小時即進場進行守備與打擊訓練，展現高度自律。首打席面對馬林魚先發帕達克（Chris Paddack）的變速球未能掌握，擊出二壘滾地球出局。

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不過第2打席，他在3局2人出局一壘有人時雖被變速球打亂節奏，仍靠著一記投手前滾地球全力衝刺形成內野安打，不僅帶動攻勢，也寫下生涯首支非全壘打安打，並延續連續安打場次至4場。

無緣締造連4戰開轟紀錄，村上將重心放在團隊勝利上，他表示，「因為贏球了，這真的是我今天最開心的事情，接下來也希望明天能繼續贏球，今天該反省的部分會好好檢討，但現在想先沉浸在這份喜悅中。」

比賽中段他也迎來大聯盟生涯首次「ABS挑戰」，第4局2人出局、球數1好1壞時，村上對一顆高角度直球選擇不揮棒卻遭判好球，他隨即敲擊頭盔提出挑戰，成功改判為壞球，可惜該打席最終以三振收場。

談到DH角色帶來的調整，村上坦言相較守備確實能降低疲勞，「明天應該還是會回到守備位置，會繼續努力。」他也透露球隊早在春訓期間就已規劃輪替DH使用，自己必須持續適應不同定位。

關鍵字： MLB芝加哥白襪村上宗隆

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