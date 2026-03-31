運動雲

>

大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平30日（台灣時間31日）對戰守護者，以「第1棒、指定打擊」先發出賽，在首打席就敲出安打，終止連2戰、13打席無安打低潮，同時將連續上壘場次推進至35場。另一方面，道奇佐佐木朗希迎來本季初登板，首局無失分，最快球速飆破160公里，展現回穩跡象。

大谷開季前3戰對響尾蛇僅8打數1安打，不過選球依舊穩定，前一戰還選到2次保送，持續累積上壘紀錄。此役首打席就敲出安打，連續上壘場次來到35場，也為球隊攻勢開啟序幕。隨著狀態逐漸回升，外界也期待他本季首轟即將到來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同場焦點之一的佐佐木朗希，此役擔任先發投手，首局雖被敲出1支安打，但沒有出現保送，成功守住無失分。他最快球速達99.5英里（約160.1公里），展現頂級球威。開局面對關（Steven Kwan）時，一度因ABS判決出現波折，但仍以三振解決，接著讓近況火燙的諾爾（Jhonkensy Noel）擊出滾地球出局，順利度過首局。

佐佐木在春訓期間控球不穩，4場登板防禦率高達15.58，累計投8又2/3局出現17次四死球，狀態備受質疑。不過他賽前就強調，會將春訓表現拋在腦後，「課題只能一個一個解決，球季是全新的開始。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也看好他的調整成果，認為心理狀態已有改善。

在球隊開季3連勝的氣勢下，佐佐木此役肩負延續連勝任務，而首局穩定表現無疑為他建立信心。隨著控球與節奏逐漸找回，道奇也期待這位年輕強投能在本季站穩先發輪值。

關鍵字： 大谷翔平佐佐木朗希MLB道奇守護者

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

DAZN出包！登入竟顯示「中國台灣省」　官方火速改回台灣

DAZN出包！登入竟顯示「中國台灣省」　官方火速改回台灣

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

大爆冷！布瑟弟致命失誤　杜克大學慘遭準絕殺NCAA三月瘋止步8強

大爆冷！布瑟弟致命失誤　杜克大學慘遭準絕殺NCAA三月瘋止步8強

威瑟斯加盟洋基首秀來了！　明強碰西雅圖水手暴力打線

威瑟斯加盟洋基首秀來了！　明強碰西雅圖水手暴力打線

鄭浩均扛兄弟止敗任務　魔力藍先發率悍將挑戰跨季8連勝

鄭浩均扛兄弟止敗任務　魔力藍先發率悍將挑戰跨季8連勝

陽念希投出生涯最速158公里又驚又喜　巨人小聯盟熱身賽飆速進化

陽念希投出生涯最速158公里又驚又喜　巨人小聯盟熱身賽飆速進化

羅伯斯談佐佐木朗希：先吃局數最重要　牛棚後露笑容好現象

羅伯斯談佐佐木朗希：先吃局數最重要　牛棚後露笑容好現象

因下雨演唱會設備故障　薛之謙下跪道歉「全場退票」

熱門新聞

亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

DAZN出包！登入竟顯示「中國台灣省」　官方火速改回台灣

大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

韓職MVP回歸大聯盟出意外　1639天的等待卻傷退緊急離場

大谷翔平術後拚首度投滿7局　羅伯斯：不會只看局數換投

大爆冷！布瑟弟致命失誤　杜克大學慘遭準絕殺NCAA三月瘋止步8強

讀者回應

﻿

熱門新聞

1葉宏蔚驚恐入鏡　登上BWF官方IG

2DAZN標註中國台灣省惹議！官方深夜更正

3特地來見我！捷克投手憶大谷暖舉

4韓職MVP回歸大聯盟傷退擔架離場

5大谷翔平術後拚首度投滿7局

最新新聞

1批評NBA慶祝同志月　公牛艾維遭釋出

2韓國傳奇點名金倒永接近大聯盟

3無緣4戰連轟　村上宗隆：最開心是贏球

4退非洲盃亞軍　林昀儒世界盃首戰告捷

5大谷翔平終結連13打席低潮敲安

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

LOPIA超值五款熟食推薦

LOPIA超值五款熟食推薦

「文里補習班」開課啦！今天來開箱日式超市大份量又美味しい的熟食！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

「房仲經理」打工讀生遭肉搜 公司發聲火速開除！

【偶生氣惹！】 #李珠珢 見球員被觸身球眼神超兇????

李珠珢見球員被觸身球！　瞪眼作勢衝下台算帳XD

總統府模型到手！林岳平曝賴清德賽前暖心激勵　盼回應期待

【看球變打人】觀眾毆打工讀生濺血　中職怒報警提告：將列黑名單

【智力退化到2歲亡】陽光男當兵被霸凌　母悲告別：謝謝來當我兒子

【學韓文派上用場了】邊荷律聽球迷講土味情話　表情疑惑→笑翻XD

因下雨演唱會設備故障　薛之謙下跪道歉「全場退票」

「房仲經理」打工讀生遭肉搜 公司發聲火速開除！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366