大谷翔平終結連13打席低潮敲安　佐佐木朗希首局飆160公里

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平30日（台灣時間31日）對戰守護者，以「第1棒、指定打擊」先發出賽，在首打席就敲出安打，終止連2戰、13打席無安打低潮，同時將連續上壘場次推進至35場。另一方面，道奇佐佐木朗希迎來本季初登板，首局無失分，最快球速飆破160公里，展現回穩跡象。

大谷開季前3戰對響尾蛇僅8打數1安打，不過選球依舊穩定，前一戰還選到2次保送，持續累積上壘紀錄。此役首打席就敲出安打，連續上壘場次來到35場，也為球隊攻勢開啟序幕。隨著狀態逐漸回升，外界也期待他本季首轟即將到來。

[廣告]請繼續往下閱讀...

同場焦點之一的佐佐木朗希，此役擔任先發投手，首局雖被敲出1支安打，但沒有出現保送，成功守住無失分。他最快球速達99.5英里（約160.1公里），展現頂級球威。開局面對關（Steven Kwan）時，一度因ABS判決出現波折，但仍以三振解決，接著讓近況火燙的諾爾（Jhonkensy Noel）擊出滾地球出局，順利度過首局。

佐佐木在春訓期間控球不穩，4場登板防禦率高達15.58，累計投8又2/3局出現17次四死球，狀態備受質疑。不過他賽前就強調，會將春訓表現拋在腦後，「課題只能一個一個解決，球季是全新的開始。」道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）也看好他的調整成果，認為心理狀態已有改善。

在球隊開季3連勝的氣勢下，佐佐木此役肩負延續連勝任務，而首局穩定表現無疑為他建立信心。隨著控球與節奏逐漸找回，道奇也期待這位年輕強投能在本季站穩先發輪值。