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拓荒者1365億易主！德州富豪鄧登集團全票通過入主波特蘭　

▲波特蘭拓荒者經營權將正式易手。（圖／達志影像／美聯社）

▲波特蘭拓荒者經營權將正式易手。（圖／達志影像／美聯社）

記者蔡厚瑄／綜合報導

NBA 官方於今（31日）正式拍板，波特蘭拓荒者經營權將正式易手。聯盟董事會已全票通過，批准將球隊控股權售予由德州億萬富豪湯鄧登（Tom Dundon）領銜的投資集團。這筆交易總估值高達42.5億美元（約合1365億新台幣），標誌著自 1988 年以來，拓荒者首度脫離艾倫（Paul Allen）家族的掌控。隨著新東家入主，波特蘭也將迎來數據驅動決策、重金補強與主場大規模翻新的全新紀元。

根據NBA官方披露的交易細節，這筆42.5億美元的收購案將採取罕見的「兩階段」模式執行，首先第一階段從4月1日起鄧登集團將以40億美元估值收購80.1%的股份，並於本週內完成交割，鄧登將正式擔任球隊代表。至於第二階段最晚將在2028年9月2日前， 剩餘19.9%股份將按45億美元估值進行收購，完成最終的全資控股。

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在兩次交割間的過渡期，曾在艾倫時期擔任主席的科爾德（Bert Kolde）將列席董事會，但不參與管理決策，這筆交易不僅讓艾倫的遺產基金會得以履行捐贈慈善的遺願，更讓拓荒者的市場價值在38年間翻了60倍（1988年購入價僅 7000萬美元）。

新老闆鄧登在體育圈絕非新面孔，身為NHL卡羅萊納颶風隊大股東的他，以願意砸錢與極度仰賴數據分析著稱，他入主颶風隊後，成功將球隊從聯盟薪資墊底帶至東區決賽。且此次收購團隊背景極其雄厚，成員包括知名餐飲品牌「熊貓快餐（Panda Express）」的所有者程氏家族以及波特蘭本土投資人泰爾（Hill Tailer），最後還有自由抵押貸款執行長，同時持有費城人職棒股份的米德爾曼（Stanley Middleman）。

▲波特蘭拓荒者新老闆是德州億萬富豪湯鄧登（Tom Dundon）。（圖／達志影像／美聯社）

波特蘭拓荒者新老闆是德州億萬富豪湯鄧登（Tom Dundon）。（圖／達志影像／美聯社）

鄧登入主後的第一項重大考驗，便是已使用31年且設備老舊的「摩達中心（Moda Center）」，為了讓球隊長留波特蘭，翻新計畫已刻不容緩。目前拓荒者正尋求總計6億美元的資金，其中俄勒岡州議會已承諾撥款3.65億美元，資金來源將由球員所得稅與相關企業稅支應，這也大幅降低了球隊未來搬遷的可能性。

在經營權變動之際，拓荒者在場上的表現亦有所回溫，本季迄今戰績為38勝38敗，暫居西區第9位，正全力衝刺季後賽附加賽門票。

關鍵字： 拓荒者NBA經營權鄧登摩達中心

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