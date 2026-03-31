大谷翔平特地來見我！捷克工程師投手憶東京暖舉：真的很感動

▲Ondrej Satoria。（圖／路透社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平在場內外的影響力不只來自實力，也體現在細膩舉動。曾在經典賽對決大谷的捷克投手薩托利亞（Ondřej Satoria）近日接受「投球忍者」的投球分析師弗里曼（Rob Friedman）專訪時透露，兩人在東京的暖心互動讓他印象深刻，甚至直呼「真的很開心」。

據日媒《Full Count》報導，薩托利亞在2023年經典賽對日本隊先發，雖然球速不快，但靠著節奏變化成功讓大谷揮空三振，當時一度成為話題。他回憶當下心情表示，「能從史上最偉大的球員之一手中拿到三振，真的很興奮，但當時還在比賽中，必須保持冷靜。」

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之後在賽事期間，他還有機會與大谷見面。「那次見面完全是偶然，沒有任何計畫。我當時和隊友在球場的商店，另一批隊友過來說『我們要去見翔平，你要不要一起來？』。」

更讓他感動的是，大谷還在牛棚練投後特地前來交流。「他跟我說『你的控球很好，變速球很厲害』，真的讓我很感動。」薩托利亞透露，大谷甚至向他索取捷克隊帽子，之後還戴著前往邁阿密並持續配戴，讓他直呼，「對我來說，他是世界上最棒的棒球大使。」

在本屆經典賽，薩托利亞再次對日本隊先發，不過大谷並未出賽，兩人未能再度交手。這也將是他國家隊生涯的最後一戰，他在最終登板繳出未滿5局無失分的表現，為代表隊畫下句點。