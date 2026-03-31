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大谷翔平經濟效益270億！21家日企搶合作　巨大SHO商業席捲全美

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

大谷翔平不只在球場上持續寫下傳奇，場外影響力同樣驚人。根據日媒《Money Post》撰文分析報導，隨著「UNIQLO」進軍洛杉磯並與道奇產生連結，道奇球場經常可見滿場身穿背號「17」球衣的球迷，顯示大谷已從球星躍升為跨產業指標人物，其帶動的「巨大SHO商業」效應，正席捲全美。

大谷近年累積多項榮耀，包括連續3年、第4度獲得MVP，並囊括投打雙棲多項獎項，場上表現無庸置疑。除了成績，他在球迷人氣與商品銷售上同樣高居隊內第一，成為大聯盟最具代表性的門面球星之一。大谷2025年創造的經濟效益高達1303億日圓（約新台幣270億元），堪稱當今體壇最具商業價值的代表人物之一。

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長期追蹤大谷的日媒記者志村朋哉也直言，他的實力與知名度已超越過去所有日本球員，「雖然鈴木一朗也是明星球員，但大谷在名實上都被評為大聯盟第一人。」

有評論將大谷的地位比擬為Michael Jordan與Tiger Woods之於各自領域的象徵人物，即便在NFL與NBA更受歡迎的美國體壇，大谷的影響力仍名列頂尖。根據體育商業媒體《Sportico》估算，他2026年單年場外收入可達1億2500萬美元（約200億日圓），創下全美運動史新高。

目前與大谷合作的日本企業多達21家，隨著山本由伸、佐々木朗希陸續加入道奇，也進一步帶動日企在洛杉磯布局，形成產業連動效應。另一方面，包括保時捷、HUGO BOSS等國際品牌也紛紛與他合作，顯示其商業價值早已跨越國界。

專家指出，大谷之所以能在全球市場持續擴大影響力，除了優異成績，更關鍵在於其人格特質。他待人謙和、形象正面，深受消費者喜愛，成為廣告代言的最佳人選。

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