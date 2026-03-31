羅伯斯談佐佐木朗希：先吃局數最重要　牛棚後露笑容好現象

▲佐佐木朗希。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇「令和怪物」佐々木朗希即將迎來本季初登板，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前受訪強調，希望他能「先把局數吃下來」，減輕牛棚負擔，同時點出關鍵在於專注對付打者，而非過度糾結機制問題。

羅伯斯表示，「我們希望先發投手能吃局數，這對球隊很重要。只要能穩住比賽、不讓局面失控就好。」他也透露此戰將以約90球為上限，並安排羅布雷斯基（Justin Wrobleski）作為第2任投手待命，若控球不穩或狀況不佳，不排除提前換投。

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佐佐木在春訓期間表現不理想，曾出現連續未滿1局就退場的情況，防禦率偏高。羅伯斯指出問題關鍵在於「想太多」，「他太在意投球機制，如果在投球過程中一直想這些，就無法專注在解決打者，球數自然會越來越多。」他認為現階段應回歸本質，「現在是勝負關鍵的比賽，重點就是把打者解決掉。」

不過近期牛棚練投已有回穩跡象，羅伯斯透露，佐佐木在幾天前的牛棚狀態不錯，投手教練團評價正面，「我問他感覺如何，他還露出一點笑容，這是好現象，代表心理狀態也在往好的方向發展。」在調整逐漸到位的情況下，佐佐木能否在初登板找回節奏、穩定吃下局數，將成為比賽關鍵。