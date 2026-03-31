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亞太掌摑暴力葉宏蔚驚恐「入鏡」變迷因　今還登上BWF官方IG

▲葉宏蔚驚恐臉登上BWF官方IG成迷因。（圖／翻攝自BWF官方IG）

▲葉宏蔚驚恐臉登上BWF官方IG成迷因。（圖／翻攝自BWF官方IG）

記者蔡厚瑄／綜合報導

日前中職於台南亞太棒球場的開幕戰卻發生暴力事件，一名中年男性球迷因不滿走道管制規範，竟情緒失控狠甩現場工讀生巴掌，引發眾怒。然而，這段施暴影片在網路上瘋傳之際，有眼尖網友發現，剛奪下2026全英羽球公開賽混雙冠軍的葉宏蔚，當時竟正好在後方完整目擊全程，他極度驚恐的錯愕表情被網友截圖瘋傳，今天更直接登上世界羽聯（BWF）官方IG。

當時亞太棒球場的工讀生正依法執行走道管制勤務，要求一名中年男性球迷離開管制區域。不料該男子不僅拒絕配合，更開始對著工讀生大聲叫囂，隨後竟在眾目睽睽之下，突然出手重擊工讀生臉部，清脆的巴掌聲讓周遭球迷驚呼連連。這起施暴行為被一旁的球迷拍下並上傳至社群平台，影片迅速引發網路炸鍋。網友紛紛譴責該男子的暴力行為，並要求球團與聯盟必須終身禁止該球迷入場。

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就在網友痛罵施暴者的同時，這段影片的背景卻出現了一個意想不到的身影，台灣羽球混雙名將葉宏蔚，因正值賽季空檔返台看球，當時就出現事發地點正後方。畫面中，葉宏蔚看著男子出手掌摑的瞬間，整個人嚇到縮起脖子、露出極度錯愕的表情，雙眼圓睜的神情與身旁的火爆衝突形成強烈對比，而葉宏蔚事後也在個人社群平台上發聲，證實自己當時就在現場，並低調表示希望工作人員平安無事。

只是這張「錯愕神情」不僅在台灣網路遭瘋傳，甚至還擴散到了國際羽壇。BWF官方IG稍早轉發了這張截圖，並寫道：「這是你在球場上不常看到的表情。」小編除了直接標註葉宏蔚的帳號，還用中文俏皮寫下「嚇死寶寶了」，這則幽默的貼文瞬間引來大批球迷留言，也讓這起本應嚴肅的暴力事件，意外歪樓成為跨越棒球與羽球界的迷因。

葉宏蔚日前與搭檔詹又蓁在2026全英羽球公開賽決賽中，以直落二擊敗法國組合奪冠，創下台灣混雙在該賽事的最佳成績。

關鍵字： 中職葉宏蔚羽球BWF工讀生

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