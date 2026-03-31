115年會長盃帕拉羽球賽　嘉大高教深耕計畫挹注資源、產學合作共築運動平權

▲▼115年會長盃帕拉羽球賽日前於嘉大登場。（圖／嘉義大學提供）

記者蔡厚瑄／綜合報導

由運動部、中華帕拉林匹克總會與國立嘉義大學高教深耕計畫共同主辦的「115年全國會長盃帕拉羽球錦標賽暨國家代表隊選拔賽」，日前於嘉義大學民雄校區樂育堂盛大登場。這次賽事不僅是身心障礙羽球好手爭奪國手資格的最高殿堂，更是國立嘉義大學落實「高等教育深耕計畫C（產學連結，多元健康促進）」的核心體現。透過學術資源與競技體育的深度對接，現場不僅有激烈的球技較量，更展現了大學社會責任對特殊族群健康權益的具體貢獻。

本次賽事結合嘉義大學高教深耕計畫，旨在推動「在地服務」與「專業對接」。嘉大體育與健康休閒學系廖偉成老師指出：「透過總會與計畫的支持，我們致力打破運動場域的無形障礙。體育活動對身障朋友而言，不僅是復健，更是重拾社交與建立自信的最佳途徑。」

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嘉大陳建瑋老師進一步強調，此次合作正是「多元健康促進」模式的實踐。大會特別安排運動生理學及心理學專業教師於現場提供諮詢，協助選手將規律運動融入日常生活，將大學專業能量從校園擴散至社會，提升特殊族群的生活品質與心理韌性。

▲技術委員起台北大學老師王彥邦（左1）、賽事裁判長周育震（左2）、教深耕的計劃主持人嘉義大學老師陳建瑋（右2）、老師廖偉成（右1）。（圖／中華帕總提供）

本次比賽嚴格採用世界羽球總會（BWF）宣布之2023-2025年最新單、雙打併級賽制。參賽類別涵蓋肢障（含腦性麻痺、脊髓損傷、截肢、小兒麻痺）等不同級別，共吸引全國頂尖好手參與。

在輪椅組方面，WH1級男子單打由黃滄憲奪冠，展現強大的輪椅操控力與擊球精準度；輪椅二級男子單打則由詹棍益摘下金盃。站立組部分，黃信智與蔡宛庭分別在站立三級男、女單打稱王封后。短肢組則由黃子安順利奪魁。這群選手不畏身體侷限，在場上移動抽球的身影，不僅展現極高競技水準，更感動現場無數觀賽者。

經過一日激戰，各組別冠軍與潛力國手名單正式揭曉，這群優勝者將有機會代表國家參與國際帕拉羽球賽事，為國爭光。

#### 男子組單打賽果

輪椅一級： 冠軍黃滄憲、亞軍董曉威

輪椅二級： 冠軍詹棍益、亞軍黃振乙

站立三級： 冠軍黃信智、亞軍蘇昱安

站立四五級： 冠軍廖穗德

短肢六級： 冠軍黃子安

#### 女子組單打賽果

輪椅一級： 冠軍邱惠君、亞軍李玉霞

輪椅二級： 冠軍陳芳玉

站立三級： 冠軍蔡宛庭

#### 雙打與混雙賽果

輪椅一二級男雙： 董曉威/詹棍益、黃滄憲/黃宗傑

輪椅一二級混雙： 黃振乙/李玉霞、李天送/陳芳玉

這次會長盃的成功舉辦，象徵著「運動權平權」邁出重要一步。透過嘉義大學高教深耕計畫的資源挹注，不僅提供了符合帕拉分級標準的專業場地，更讓學生志工參與賽務，達成「產學雙贏」的目標。嘉大表示，未來將持續與帕拉林匹克總會合作，深耕特殊族群的健康促進研究，讓體育競技成為促進社會包容與全人健康的最美風景。