岡本和真首度對決菅野智之吞K　大聯盟上演讀賣巨人隊友對決

▲岡本和真。（圖／路透）

記者楊舒帆／綜合報導

藍鳥日籍強打岡本和真31日（台灣時間）對戰洛磯之戰，以「第7棒、三壘手」先發出賽，迎來與昔日巨人隊友菅野智之的大聯盟首次對決，首打席遭揮空三振，由菅野先拔頭籌。

兩人在2局兩出局正面交鋒，岡本在滿球數情況下鎖定偏高卡特球出棒，但未能掌握，最終吞下三振。這場對決也讓昔日巨人王牌與主砲的組合，在大聯盟舞台重演對決戲碼。

岡本前一戰才剛敲出大聯盟生涯首轟，將球轟向右中間，展現長打能力。開季至今3場比賽累計12打數4安打、1轟1打點，整體狀況不俗。他也持續調整節奏，「每天都在試行錯誤，希望能增加更多好的打席。」

談到與菅野的對決，岡本賽前曾表示，對方是自己剛進巨人時的王牌投手，也是非常尊敬的前輩，「提到巨人就會想到他，能在這個舞台交手真的很難得，希望能好好享受這樣的對決。」