F1梅賽德斯領隊讚19歲冠軍安東內利成長　但起跑「搞砸」仍待改善

▲安東內利（Kimi Antonelli）。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

F1梅賽德斯領隊沃爾夫（Toto Wolff）在日本大獎賽後，肯定19歲年輕車手安東內利（Kimi Antonelli）的持續成長與比賽掌控力，直言其在關鍵時刻「做出了差異」，帶動車隊收下勝利，不過他同時坦言，在起跑環節仍有明顯缺失，甚至形容為「搞砸了」。

安東內利本次日本站自桿位起跑，卻在燈滅瞬間反應不佳，一度掉至第6名，隊友羅素（George Russell）同樣在起跑階段失去位置。兩人隨後逐步追回節奏，其中羅素一度與麥拉倫車手皮亞斯特里（Oscar Piastri）爭奪領先，戰局一度呈現拉鋸。

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然而比賽關鍵出現在羅素進站後僅一圈，哈斯車手貝爾曼（Oliver Bearman）發生事故引發安全車，讓當時尚未進站、暫居領先的安東內利得以利用黃旗完成進站並回到第1名。重啟後，安東內利穩定拉開差距，最終以超過13秒優勢奪冠，收下個人連續第2勝。

▲沃爾夫（Toto Wolff）。（圖／路透）

賽後談及安東內利的表現，沃爾夫指出，「起跑搞砸了，這些孩子在駕駛學校都是開自排車學習的，所以我們需要教他們如何釋放離合器，要慢慢地、穩定地，而不是太快。」

他進一步表示，當下看到起跑狀況時曾感到不妙，「我當時心想『不要又來了』，因為很明顯我們沒有給他們最容易操作的工具，所以我們的起跑通常都只是普通水準，我們需要改善。」

不過沃爾夫也強調，安東內利在比賽中的調整能力與關鍵圈速是勝負分水嶺，「在比賽中，他成功追回位置，而在關鍵時刻他非常快，我們也能多撐那一圈，這正是造成羅素比賽崩盤的原因，也是關鍵差異。」

對於兩位梅賽德斯車手的整體表現，沃爾夫坦言感受「有些複雜」，他指出，羅素在排位賽前的設定調整出現問題，「我們在排位賽中集體犯下的錯誤，讓他的賽車狀況變得很糟，整個車子特性都改變了。」

安東內利目前已登上車手積分榜首位，並成為史上最年輕達成此成就的車手，回顧這位19歲新星的成長歷程，沃爾夫也感慨時間飛逝，「當他第一次走進辦公室時，他遇到（技術總監）艾立遜 （James Allison），還以為他是走失、在找父母的小孩。」

沃爾夫表示，「這真的很不可思議，昨天他還14歲，今天19歲，已經在F1連拿兩勝，我們對他的成長感到非常開心。」