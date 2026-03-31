貝爾曼F1日本站50G重撞驚魂　親曝當下情況：真的很可怕但我沒事

▲貝爾曼（Oliver Bearman）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

F1日本大獎賽出現驚險一幕，哈斯車手貝爾曼（Oliver Bearman）在比賽中段發生高速撞擊，承受高達50G衝擊力撞上護欄，所幸最終自行脫困並確認無大礙，他賽後受訪時直言，這是「非常可怕的一刻」，但強調自己「完全沒事」。

這起事故發生在鈴鹿賽道53圈賽事的中段，當時貝爾曼在進入「Spoon Curve」彎前，因前方阿爾卑車手科拉平托（Franco Colapinto）速度差過大，被迫採取閃避動作並壓上草地，最終失控撞上彎外護欄。

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A closer look at Oliver Bearman's collision with the barrier. The Haas racer attempted to overtake before spinning out. #JapaneseGP pic.twitter.com/jRSmdqFpuN — TSN (@TSN_Sports) March 29, 2026

撞擊後，貝爾曼雖成功自行下車，但被目擊略為跛行，並在賽道工作人員協助下前往醫療中心接受檢查，最終獲得「無大礙」的評估結果。貝爾曼賽後表示，「一切都很好，我完全沒事，那真的是一個非常可怕的時刻，但最重要的是現在一切都沒問題。」

他也提到賽車受損情況，「車子的狀況比較糟一些，但我們現在有一個月時間可以重整並再出發，我從心底向車隊道歉，因為這對他們來說是很大的工作量。」談到自身傷勢，貝爾曼強調，「一切都沒問題，腎上腺素退去後，回程應該會很漫長，但我真的沒事。」

此外，他也將事故原因歸因於新規帶來的速度差問題，「當時的速度差非常大，大約有50公里，這是新規的一部分，我想我們還需要適應，但我也覺得，在那樣的情況下，我其實沒有被給予太多空間，尤其是在我帶著這麼大的速度差時。」

貝爾曼進一步指出，車手們其實早在先前會議中就曾討論相關風險，「因為速度差變得很大，我們需要更寬容、更有準備，我認為作為一個整體，我們已經提醒過FIA可能會發生什麼，而這次就是這種巨大速度差在新規之下，首次在F1出現所帶來的一個很不幸的結果。」

針對這起事故，FIA賽後也發布聲明指出，2026年新規在能量管理等方面仍在持續調整中，相關參數設計本就具備可調整性。官方強調，將在賽季初期收集足夠數據後進行檢討，並於4月召開多場會議評估是否需要進一步優化。

FIA表示，任何涉及能量管理的調整都需經過嚴謹模擬與分析，目前對於可能的變更仍言之過早，但強調「安全始終是首要考量」，未來將持續與各方合作，確保賽事運作與車手安全達到最佳平衡。