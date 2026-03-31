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F1日本賽領先進站卻遇安全車　羅素有風度發文：這就是賽車

▲▼羅素（George Russell）。（圖／路透）

▲羅素（George Russell）。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

F1梅賽德斯車手羅素（George Russell）在日本大獎賽以第4名作收後，台灣時間30日透過社群平台發文抒發心情，直言「在領先時進站，結果20秒後安全車就出動了」，點出這場比賽最關鍵的轉折，讓他與勝利擦身而過。

羅素在貼文中寫道，這樣的時機「真的很不走運」，儘管結果令人沮喪，但他仍理性看待，「這就是賽車，有時候就是會發生這種事，而且現在才第3場比賽。」語氣冷靜中帶有無奈，也展現其對長賽季的整體觀。

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回顧比賽過程，初段兩輛梅賽德斯賽車皆起步不順，一度掉落位置，但羅素在隨後幾圈逐步追回，甚至一度挑戰麥拉倫車手皮亞斯特里（Oscar Piastri）爭奪領先。雖然未能成功超車，他仍穩守第2名並進站換胎，出站後落在第5位。

▲▼羅素（George Russell）。（圖／路透）

然而關鍵轉折點隨即出現，哈斯車手貝爾曼（Oliver Bearman）發生事故引發安全車，讓尚未進站、原本暫居領先的隊友安東內利（Kimi Antonelli）得以在黃旗期間完成進站並回到第1名。這樣的時機讓羅素在無線電中有些無奈且不滿。

安全車結束後，安東內利持續拉開差距，最終拿下個人連續第2勝，同時登上車手積分榜首位；反觀羅素，在重啟時被漢米爾頓（Lewis Hamilton）超越，隨後又因短暫減速與電池問題遭到勒克萊爾（Charles Leclerc）超車。儘管之後成功回超漢米爾頓，但未能突破勒克萊爾，最終以第4名衝線。

除了對戰局轉折的無奈，羅素也在貼文中特別提及事故中的貝爾曼，表示「很高興看到他平安無事」，同時向支持他的球迷致謝，「我已經迫不及待想回到賽場，也謝謝大家一直以來的支持。」

事實上，羅素賽後受訪時也坦言，「如果只差一圈，這場比賽很可能就是勝利」，並形容整場比賽「所有該出錯的都出錯了」，在安全車與起步問題影響下，他最終無緣站上頒獎台。

日本站結束後，羅素在車手積分榜暫時落後安東內利9分。賽季目前仍處初期階段，他也將在下一站邁阿密持續調整、力拚反彈。

關鍵字： F1日本站梅賽德斯羅素

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