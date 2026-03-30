迎接生涯第98場中華隊出賽　男足「台灣隊長」陳柏良感恩傳承

▲中華男足永遠的「台灣隊長」陳柏良（左）。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男足將在31日迎接2027亞足聯亞洲盃資格賽第5輪賽事，對手則是斯里蘭卡，這也將是中華男足新任總教練羅斯（Matt Ross）執掌兵符後首戰。此外，喊話將是生涯最後1年的男足「台灣隊長」陳柏良，也將迎接國家隊第98場出賽。陳柏良感恩表示，「我能有這一切都是中華隊帶來的，足球改變了我的人生，希望拿下這場勝利獻給球迷。」

中華男足將於明日在主場台北田徑場迎戰斯里蘭卡，此戰也將是本屆亞洲盃資格賽最終輪賽事。生涯已經累積97場國家隊出賽的陳柏良，也將再次披上中華隊戰袍出擊。

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現年37歲的陳柏良表示，「這是我職業生涯的最後一年，中華隊的比賽我們絕對不會開玩笑，要打出屬於我們的風格與DNA。」

陳柏良也說，「我能有這一切都是中華隊帶來的，足球改變了我的人生，接下來的主角就是年輕人了，感恩的心，我對足球的熱愛，希望有好結局。」

總教練羅斯（Matt Ross）則表示，「有陳柏良在陣，就像是『地心引力」的穩定氣勢，練習前後，會和年輕球員互動，年紀比較小的選手就像是看到偶像。另外陳柏良也很願意主動提問、發表意見，就是標準領袖的概念。」