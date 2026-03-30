鄭浩均扛兄弟止敗任務　魔力藍先發率悍將挑戰跨季8連勝

▲鄭浩均 。（圖／中信兄弟提供）

記者楊舒帆／綜合報導

中職明天3場賽事先發投手全數出爐，各隊戰局看點十足。中信兄弟由本土王牌鄭浩均扛起止敗重任，對決味全龍鋼龍；樂天桃猿新洋投摩爾曼迎來初登板，交手台鋼雄鷹後勁；統一獅則推出布雷克，在台南迎戰氣勢正旺的富邦悍將魔力藍。

中信兄弟開季吞下2連敗，急需止血，將由鄭浩均先發應戰。鄭浩均去年繳出5勝1敗、防禦率1.49的亮眼成績，今年也入選經典賽中華隊，調整狀況備受期待。他在熱身賽唯一登板4局無失分，維持穩定手感，將是兄弟本季首位本土先發登板的投手，肩負止敗關鍵。對手味全龍推出王牌鋼龍，去年拿下11勝、防禦率2.77，具備穩定壓制力，形成一場投手戰焦點對決。

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桃園球場方面，樂天桃猿迎來桃園主場開幕戰，新洋投摩爾曼首度「開箱」，備受關注。對手台鋼雄鷹則派出後勁先發，他去年對樂天打線頗具壓制力，5場出賽繳出1勝1敗、防禦率1.45的成績，此役將再度考驗桃猿火力。摩爾曼初登板能否展現壓制力，或是後勁延續對戰優勢，成為比賽一大看點。

台南亞太球場則上演話題十足的投手對決，統一獅由王牌洋投布雷克先發，迎戰富邦悍將魔力藍。悍將前一戰狂敲17安拿下勝利，拉出跨季7連勝隊史最佳的氣勢，而這波連勝起點正是魔力藍上季尾聲的好投，他也將力拚延續勝勢。另一方面，布雷克與今季轉隊的林岱安曾是長年投捕搭檔，若林岱安此役先發，將首度以對手身分對決舊搭檔，增添場上話題性。