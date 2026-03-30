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接掌中華隊後首戰明決斯里蘭卡　澳洲主帥羅斯盼展現台灣足球DNA

▲中華男足新任總教練羅斯、「台灣隊長」陳柏良。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華男足新任總教練羅斯（右2）將於明日迎接執教首戰對上斯里蘭卡。（圖／記者杜奕君攝）

記者杜奕君／台北報導

中華男足在2027亞足聯亞洲盃資格賽，將於31日在主場台北田徑場迎戰斯里蘭卡，這也將是中華男足新任總教練羅斯（Matt Ross）執掌兵符後首戰。身兼中華足協技術總監的他，也喊話將展現台灣男足的DNA，利用明日對上斯里蘭卡之戰，展現全新風貌。

在去年11月黃哲明請辭後，中華男足總教練一職就由羅斯接手，此次亞洲盃資格賽最終階段第5輪賽事，也將是他擔任主帥後首秀。

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羅斯今日在賽前記者會時表示，「「我們準備得很好，在高雄進行了訓練營，團隊準備向前邁進，有許多年輕選手加入，我們需要拿到3分（勝場積分），希望明天給大家看到台灣足球的新風貌。」

談到何謂中華男足的DNA時，羅斯則強調，「重點在於組織架構，打出我們想要的球風，解決問題，在場上聰明的比賽，希望明晚的比賽，我們能讓大家看見改變。」」

羅斯接著說道，「我希望中華隊在場上是主動且具侵略性的，這點我們會從青年隊就開始教育，希望讓選手了解台灣足球的風格，明日對上斯里蘭卡的比賽，我們不會被動比賽，而是會不斷主動的積極壓迫，甚至利用大腳出擊。」

▲中華男足新任總教練羅斯、「台灣隊長」陳柏良。（圖／記者杜奕君攝）

▲中華男足新任總教練羅斯與「台灣隊長」陳柏良。（圖／記者杜奕君攝）

關鍵字： 中華隊中華男足羅斯陳柏良亞足聯亞洲盃資格賽

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