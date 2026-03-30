球場暴力零容忍！　中職祕書長楊清瓏發聲、曝維安SOP

記者胡冠辰／臺北報導

臺南亞太棒球場29日晚間傳出令人遺憾的暴力事件，一名49歲、情緒管理異常的蔣姓男子因不滿現場走道管制措施，竟情緒失控猛力掌摑球場聯盟工讀生，導致該男子當場濺血。

▲台南亞太球場傳出觀眾掌摑工讀生事件，聯盟已介入處理並報警提告，施暴男遭起底是一名房仲。（圖／球迷授權提供，請勿隨意翻拍）



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對此中華職棒展現強硬態度，除協助受害工讀生驗傷提告外，更將該男子列為永久黑名單；中職秘書長楊清瓏也出面回應，強調賽事皆有駐場保全與警方，絕不容許暴力行為。

29日晚間，臺南亞太成棒主球場正進行賽事，當時工讀生依法執行勤務，要求球迷離開管制區域；然而身為房仲公司儲備經理的49歲蔣男不僅拒絕配合，還大聲叫囂怒嗆「哩洗勒靠北喔？」隨後直接出手重擊工讀生臉部，導致其當場受傷濺血。

蔣男施暴的囂張畫面被一旁民眾拍下並上傳社群媒體，引發網友群起撻伐；事件爆發後，蔣男任職的房仲公司也火速發布聲明切割，並祭出開除處分；全案目前已交由警方介入偵辦。

針對這起球場暴力案，中職聯盟強調絕不寬貸，第一時間已協助受害者完成驗傷程序，並正式向警方報案提告，同時宣告將蔣男列入不受歡迎的「永久黑名單」，終身禁止踏入中職球場；社會各界也齊聲譴責暴力，堅定支持受害者透過法律途徑討回公道。

對於球場維安與突發狀況處理，中職秘書長楊清瓏對此事件做出說明。他表示，針對禁止人員進場，場務組都有相關的執行方式，不論是在進場時發現或是在場內，都會配合駐場警方人員要求滋事者離場。

楊清瓏強調：「現在每場比賽都有駐場保全與警察人員，昨天事發當下警察也立即抵達現場。場務組也會再提醒，遇到球場糾紛，都可通報場地主管、保全與警方陪同處理。」藉此確保前線工作人員及球迷的觀賽安全。