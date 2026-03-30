威瑟斯加盟洋基首秀來了！　明強碰西雅圖水手暴力打線

▲威瑟斯（Ryan Weathers）。（圖／路透社）



記者胡冠辰／臺北報導

洋基左投威瑟斯（Ryan Weathers）即將迎來加盟後初登板，31日將在西雅圖客場對決水手；這場由兩支美聯強權正面交鋒的比賽備受關注，而威瑟斯能否用火球壓制水手打線，也成為此戰最大看點之一。

威瑟斯是在今年1月由洋基向馬林魚交易而來，洋基為了網羅這名左投，送出4名小聯盟球員，其中包括3名隊內前30大新秀，顯示球團對他的期待相當高；外界普遍認為，威瑟斯有機會成為2026年球季最具突破性的先發投手之一。

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以左投先發來看，威瑟斯的球速極具威脅，僅次於美聯賽揚獎二連霸得主史庫柏爾（Tarik Skubal）；在今年春訓期間，他曾投出23顆時速99英里以上的速球，還兩度飆破100英里，最快來到101英里。

對一名先發投手而言，尤其還是左投，這樣的球速條件相當罕見，也讓他的天花板更令人期待。

26歲的威瑟斯過去兩季已展現不俗潛力，效力馬林魚期間累計24場先發，投125局，繳出3.74防禦率、117次三振的成績。

不過他在2025年因傷勢影響出賽，春訓期間先是遭逢屈肌拉傷，例行賽中又出現左側闊背肌拉傷，整季僅留下8場先發紀錄。

儘管如此，洋基仍相當看好威瑟斯的球路組合，除了具壓制力的四縫線速球外，他還具備變速球、橫掃球、滑球與伸卡球等武器。

雖然他在本季春訓5場出賽、防禦率高達8.83，整體表現不算理想，但17.1局內送出21次三振，仍展現不錯的解決打者能力。

威瑟斯此役首戰就得面對硬仗，水手打線由2025年美聯MVP票選第2名羅里（Cal Raleigh）以及明星外野手羅德里奎茲（Julio Rodríguez）領軍，攻擊火力不容小覷。